Kahramanmaraş’ta en erken ev sahibi olmanın yolu İkizlerevimden geçiyor

Faizsiz ev edindirme sistemlerinden biri olan İkizlerevim faizsiz, kredisiz, çekilişsiz ve kura stresi olmadan erken teslimat sistemi ile müşterilerini ev sahibi yapıyor.

İkizlerevim Kahramanmaraş Şube Müdürü, Gökhan Durmaztaş, sistemin işleyişiyle ilgili bilgiler verdi.

Türkiye ve Kahramanmaraş’ta en erken teslimatla ev sahibi yapan firma olduklarının altını çizen Durmaztaş, ev ve araç sahibi olmanın en hızlı yolunun İkizlerevim’den geçtiğini söyledi.

2 yıldır sektörde faaliyette olduklarını aktaran Durmaztaş; “Misyonumuz herkesi ev ve araç sahibi yapabilmek. Şu anda Kahramanmaraş’ta sektörde faaliyet gösteren firmalar arasında üyelerimizi en erken ev sahibi ve araç sahibi yapan finans kuruluşuyuz.

Bizde çekiliş sistemi yok. Verilen peşinata göre erken teslimat var. Yüzde 10 ile 50 arası verilen peşinata göre çok erken teslimat kampanyalarımız var. Yüzde 50’lik peşinatla 90 aya kadar uzanan vadelerle 5 ay sonrasına teslimat yapıyoruz. İnsanların istediği yerden ev araç almasına katkı sunuyoruz.” Dedi.

İkizlerevim’in güvenilirlik noktasında bakanlık denetimine tabi olduğunu ve dileyen müşterilere teminat senedi verdiklerini anlatan Durmaztaş; “Vatandaşlarımızın yatırdıkları paraya firma olarak teminat senedi veriyoruz. Ayrıca ödeme planı ve sözleşme var. Firmamız ilgili bakanlık nezdinde sıkı denetim yapılan kuruluşlar arasında bulunuyor. Bu bağlamda Müşterilerimizin gönlü rahat olsun.” diye konuştu.