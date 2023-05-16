Kahramanmaraş’ta geçici çarşı için başvurular başladı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşları ile kardeş belediyelerin de destekleriyle şehre yeni geçici çarşılar kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde oluşturulan Demirciler ve Sarayaltı geçici çarşılarında başvurular başladı. Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda bulunan Ticaret ve Sanayi Dönüşüm Ofisi’nden bizzat veya Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinden çevrimiçi olarak yapılabilen başvurularda son gün 20 Mayıs Cumartesi. Toplamda 28 iş yerinden oluşan geçici çarşılara ve başvuru şartlarına ilişkin detaylı bilgiye Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinde duyurular bölümünden ulaşılabiliyor.