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Kahramanmaraş’ta geçici çarşı için başvurular başladı!

Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde oluşturulan Demirciler ve Sarayaltı geçici çarşılarda başvuruların başladığını duyurdu. Son başvuru 20 Mayıs Cumartesi.

Kahramanmaraş’ta geçici çarşı için başvurular başladı!

Kahramanmaraş’ta geçici çarşı için başvurular başladı!

Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde oluşturulan Demirciler ve Sarayaltı geçici çarşılarda başvuruların başladığını duyurdu. Son başvuru 20 Mayıs Cumartesi.

16 Mayıs 2023 Salı 16:52

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşları ile kardeş belediyelerin de destekleriyle şehre yeni geçici çarşılar kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde oluşturulan Demirciler ve Sarayaltı geçici çarşılarında başvurular başladı. Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda bulunan Ticaret ve Sanayi Dönüşüm Ofisi’nden bizzat veya Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinden çevrimiçi olarak yapılabilen başvurularda son gün 20 Mayıs Cumartesi. Toplamda 28 iş yerinden oluşan geçici çarşılara ve başvuru şartlarına ilişkin detaylı bilgiye Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinde duyurular bölümünden ulaşılabiliyor.

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