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Kahramanmaraş’ta Görme Engellilere Moral Programı

Büyükşehir Belediyesi, görme engelli bireylere yönelik Kültür Park’ta moral etkinliği gerçekleştirdi. Katılımcılar, programdan duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

Kahramanmaraş’ta Görme Engellilere Moral Programı

Kahramanmaraş’ta Görme Engellilere Moral Programı

Büyükşehir Belediyesi, görme engelli bireylere yönelik Kültür Park’ta moral etkinliği gerçekleştirdi. Katılımcılar, programdan duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

24 Temmuz 2023 Pazartesi 17:30

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bir yandan şehrin imar ve inşası noktasında tüm alanlarda faaliyetlerini sürdürürken bir yandan da sosyal belediyecilik çerçevesinde hizmetlerine devam ediyor. Hayatın normalleşmesi noktasında çeşitli etkinleri vatandaşlarla buluşturan Büyükşehir, görme engelli bireylere yönelik Kültür Park’ta moral programı düzenledi. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen ve Türkiye Görme Engelliler Derneği (TURGED)Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak’ın da yer aldığı programdan duyduğu memnuniyeti belirten özel gereksinimli bireyler, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün her zaman yanlarında olduğunu belirterek programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Özel Gereksinimli Vatandaşlarımızın Yanındayız

Programa ilişkin açıklamalarda bulunan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen, “Depremden önce olduğu gibi deprem sonrasında da her zaman özel gereksinimli vatandaşlarımızın yanındayız. Onları yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Bugün de şehrimizdeki görme engelli vatandaşlarla bir araya geldik. Çok anlamlı ve güzel bir etkinlik oldu. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

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Kahramanmaraş’ta Görme Engellilere Moral Programı
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