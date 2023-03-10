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Kahramanmaraş’ta Hal ve Toptancı Esnafı İçin Geçici Alanlar Oluşturuluyor

Şehirde ticari hayatın tekrar canlandırılması, esnafın hizmet vermeye başlaması için çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Güngör, “Şehrimizde 9 noktada geçici ticari alan oluşturuyoruz. Toptancı sitesi ve köy garajı esnafımıza destek olmak için de buraya yaklaşık 75 ticari ünite inşa ediyoruz.Büyük bir kısmı kuruldu, faaliyete geçmek üzere” dedi.

Kahramanmaraş’ta Hal ve Toptancı Esnafı İçin Geçici Alanlar Oluşturuluyor

Kahramanmaraş’ta Hal ve Toptancı Esnafı İçin Geçici Alanlar Oluşturuluyor

Şehirde ticari hayatın tekrar canlandırılması, esnafın hizmet vermeye başlaması için çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Güngör, “Şehrimizde 9 noktada geçici ticari alan oluşturuyoruz. Toptancı sitesi ve köy garajı esnafımıza destek olmak için de buraya yaklaşık 75 ticari ünite inşa ediyoruz.Büyük bir kısmı kuruldu, faaliyete geçmek üzere” dedi.

10 Mart 2023 Cuma 11:07

Şehrin ihyası ve inşası noktasında gecesini gündüzüne katarak çalışan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ile birlikte Köy Garajı ve Sebze Meyve Hali’ni ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi. Ticari hayatın tekrardan canlandırılması noktasında bölgeye inşa edilen ticari ünitelerde de incelemelerde bulunan Başkan Hayrettin Güngör, çalışmalar hakkında son bilgileri aldı. Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Devlet millet iş birliği ve dayanışmasıyla faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Şehrimizin tekrardan ihya ve inşası noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz, bakanlarımız, milletvekillerimiz, yerel yönetimlerimiz ve gönüllülerimizle yoğun gayret gösteriyoruz” dedi.

Şehrimiz ve Hemşehrilerimiz İçin Sahadayız

Şehrin ticari hayatının canlandırılması noktasında çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Güngör, “Şehrimizde 9 noktada geçici ticari alanlar oluşturuyoruz. Toptancı sitesi ve köy garajı esnafımıza destek olmak için de buraya yaklaşık 75 ticari ünite inşa ediyoruz. Büyük bir kısmı kuruldu, faaliyete geçmek üzere. Hızlı bir şekilde şehrimizin ticari hayatını tekrardan canlandırmaya çalışıyoruz. Kahramanmaraş’ımız ve hemşehrilerimiz için milletvekillerimiz, teşkilatımız, belediye başkanlarımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte sahadayız. Bu zorlu süreçte barınmadan beslenmeye tüm alanlarda bizlere destek olan kamu kurum ve kuruluşlarımıza, belediyelerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Çözüm Odaklı Çalışmalarımızı Sürdürüyoruz

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına tüm alanlarda çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, “Şehrimizin her noktasını tek tek ziyaret ederek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının tespiti ve bu ihtiyaçların çözüme kavuşturulması noktasında yoğun gayret gösteriyoruz. Çözüm odaklı çalışmalarımız sürdürüyoruz. Esnaflarımızın ticari faaliyetleri sürdürmesi için de çeşitli adımlar atıyoruz. Şehrimizin farklı noktalarına ticari üniteler inşa ediyoruz. Kalıcı alanların inşası noktasında da Büyükşehir Belediyemiz ve bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Kalıcı iş yerleri ve konutlar içi alanlar tespit ediliyor. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlarımız, milletvekillerimiz ve yerel yönetimlerimizle yoğun gayret gösteriyoruz. Birbirimizin halinden anlayarak sorunlarımıza çözüm üretmeye çalışıyoruz” dedi.

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Kahramanmaraş’ta Hal Ve Toptancı Esnafı İçin Geçici Alanlar Oluşturuluyor
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