Kahramanmaraş’ta haritalama süreçleri ile ilgili teknik toplantı yapıldı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliğiyle şehrin imarı ve inşası noktasında çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası iş birliğiyle 6 Şubat depremleri sonrası gelinen aşamaya ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Daire Başkanı Mustafa Aslan, Harita Daire Başkanı İbrahim Cankurt, şube müdürleri, yönetim kurulu üyeleri, yerel yönetimlerin imar bölümünde görev yapan yönetici ve mühendisler, serbest harita ve kadastro mühendislerinin katılımıyla gerçekleştirilen teknik toplantıda; deprem bölgesinde oluşan jeodezik altyapı problemleri, konumsal veri üretimine ve mülkiyete dair yaşanan sorunlar, Kadastro Başvuru Uygulaması ve 3 boyutlu sayısal yapı modeli üretimi gibi pek çok konuya ilişkin istişarelerde bulunuldu.