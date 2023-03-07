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Kahramanmaraş’ta Hedef Kısa Sürede Şehir Ekonomisini Canlandırmak

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Vali Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri ve iş insanlarıyla bir araya gelerek yapımına başlanan prefabrik çarşılar ve yeni sanayi alanları belirleme çalışmaları ile ilgili toplantı gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş’ta Hedef Kısa Sürede Şehir Ekonomisini Canlandırmak

Kahramanmaraş’ta Hedef Kısa Sürede Şehir Ekonomisini Canlandırmak

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Vali Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri ve iş insanlarıyla bir araya gelerek yapımına başlanan prefabrik çarşılar ve yeni sanayi alanları belirleme çalışmaları ile ilgili toplantı gerçekleştirdi.

07 Mart 2023 Salı 13:39

Şehrin tekrar ayağa kaldırılması ve depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılanması noktasında gecesini gündüzüne katarak çalışan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör; ticari hayatın tekrar normale dönmesi ve işletmelerin hizmet vermeye başlaması noktasında da yoğun gayret gösteriyor. Bu kapsamda; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Vali Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri ve iş insanlarının katılımıyla istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen toplantıda; prefabrik çarşıların ve iş yerlerinin oluşturulması, yeni inşa edilecek sanayi alanlarının tespiti ve hayata geçirilecek projeler gibi pek çok konu görüşüldü.

Prefabrik Çarşı’da Altyapı Tamam

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizi tekrardan ayağa kaldırmak, depremin yol açtığı yaraları sarmak ve depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarının eksiksiz olarak karşılanması noktasında tüm paydaşlarımızla birlikte yoğun gayret gösteriyoruz. Bugün de Sayın Valimiz, Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakan Yardımcımız, oda başkanlarımız ve iş insanlarımızın katılımıyla esnafımıza prefabrik çarşı ve sanayimize yeni alanların belirlenmesi için istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik.Egemenlik Mahallesi’nde prefabrik çarşımızın yapımına başladık. Ballıca Mahallemizde de konteyner ticari alan oluşturduk. Burayı da odamızla görüşerek esnafımıza tahsis ediyoruz” dedi.

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Kahramanmaraş’ta Hedef Kısa Sürede Şehir Ekonomisini Canlandırmak
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