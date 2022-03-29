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Kahramanmaraş’ta helikopter destekli trafik denetimi

Kahramanmaraş'ta Jandarma Genel Komutanlığına bağlı helikopterle trafik denetimi yapıldı.

Kahramanmaraş’ta helikopter destekli trafik denetimi

Kahramanmaraş’ta helikopter destekli trafik denetimi

Kahramanmaraş'ta Jandarma Genel Komutanlığına bağlı helikopterle trafik denetimi yapıldı.

29 Mart 2022 Salı 15:05
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Helikopter destekli trafik denetimi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleriyle Kahramanmaraş-Kayseri ve Andırın-Göksun karayolunda yollarında gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Nuri Serkant Kara, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Emin Ilgın, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Kerim Anıt, İl Jandarma Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Levent Özbek’in katıldığı denetimlerde, 302 araç kontrol edilerek, kural ihlali yaptığı belirlenen 19 araç sürücüsüne 13 bin 197 lira idari para cezası uygulandı.

Uygulama sırasında gazetecilere açıklama yapan Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, “İçişleri Bakanlığımızın genelge emirleri gereği her 2 ayda bir helikopterle trafik denetlenmesi talimatlandırılmıştır. Bende ilk defa katılıyorum polis ve jandarma görevlileri ile birlikte. Trafik oldukça önemli bir konu. Trafik kazalarında yaşanan maddi ve manevi kayıplar telafisi güç ve imkansız. Maddi manevi hasarların dışında can kayıpları oluyor. İçişleri Bakanlığımızın konunun önemine binaen trafik denetimleri sıklaştırdı. Fedakarca çalışıyor arkadaşlarımız. Denetimler sadece trafik ve can güvenliği değil, suçların önlenmesi, önleyici kolluk faaliyetleri açısından çok önemli. Birçok suçlu yapılan trafik denetimlerinde yakalanıyor. İlk defa katıldığım gibi helikoptere ilk defa binmenin heyecanını yaşıyorum” dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Kerim Anıt ise, “Jandarma Genel Komutanlığıyla, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ortak çalışması. Ayda veya 45 güne bir yapmış olduğumuz ortak çalışma. Kahramanmaraş’ta belirli güzergahlarda havan helikopterle denetim yapıyoruz. Oluşabilecek trafik sorunları, çözümleri konusunda çalışmalarımız sürüyor. Hem jandarma hem emniyet bölgelerinde çalışma yapıyoruz. 8 emniyet, 7 jandarma noktasında denetimlerimizi yaptık. Bu denetimlerde kural ihlali yapan sürücülere gerekli işlemleri yaptık” diye konuştu.

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Kahramanmaraş’ta Helikopter Destekli Trafik Denetimi
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