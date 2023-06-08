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Kahramanmaraş’ta Ilıca Sezona Hazırlanıyor!

Türkiye’nin termal turizmde marka noktalarından biri olan Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi, turizm sezonun açılmasıyla misafirlerini ağırlıyor.

Kahramanmaraş’ta Ilıca Sezona Hazırlanıyor!

Kahramanmaraş’ta Ilıca Sezona Hazırlanıyor!

Türkiye’nin termal turizmde marka noktalarından biri olan Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi, turizm sezonun açılmasıyla misafirlerini ağırlıyor.

08 Haziran 2023 Perşembe 17:05

Şehir merkezine 65 kilometre uzaklıkta bulunan Ilıca Mahallesi, kent halkının yanı sıra Gaziantep, Adana, Adıyaman ve Osmaniye gibi çevre illerden de insan çekiyor.

Özellikle yaz aylarında nüfusu 40 binlere kadar ulaşan Ilıca Mahallesi’nin ziyaretçileri, bir taraftan doğayla iç içe huzur bulurken diğer taraftan da şifalı suyla cilt, solunum ve damar hastalıklarından ortopedik rahatsızlıklarına şifa buluyor.

Onikişubat Belediyesi’nin Ilıca’daki çalışmaları takdir topluyor

Mahalleye kazandırdığı projelerle Ilıca’nın termal turizmde marka olmasını sağlayan Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, çalışmaları özel olarak takip ettiği Ilıca’yı daha da güzel bir görünüme kavuşturdu.

Başkan Mahçiçek’in talimatlarıyla belirli periyotlarda mahallede alt yapı yenileme çalışmalarını aralıksız sürerken, çevre temizliği konusunda da büyük mesafe kat edildi.

Turizm sezonunun başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren Onikişubat Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Ilıca’nın yerli ve yabancı misafirlerine en iyi şekilde hizmet edebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Çalışmalar kapsamında mahallenin ara ve ana arterlerinde yabani otlar tırpan aracılığıyla yolunurken, yollar belirli aralıklarla detaylı bir şekilde süpürülüyor.

Kötü kokuya mahal vermemek adına da tam teçhizatla çalışmalarını sürdüren ekipler, çöp konteynerlerinin yıkama, boyama ve tamirat işlemlerini yaparak güzel bir görünüme kavuşturuyor.

Ayrıca Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de kış sezonu sonrası tahrip olan yollarda asfalt bakım-onarım ve yama çalışmalarını sezon öncesindetamamlamayı hedefliyor.

Yapılan çalışmalar neticesinde doğası ve şifalı suyuyla Ilıca Mahallesi, alternatif tatil arayanlara eşsiz imkanlar sunuyor.

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Kahramanmaraş’ta Ilıca Sezona Hazırlanıyor!
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