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Kahramanmaraş’ta iş dünyası toplandı!

Kahramanmaraş’ta ticari hayatın normale dönmesi noktasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş’in katılımıyla Kahramanmaraş Ticaret Borsası’nda istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş’ta iş dünyası toplandı!

Kahramanmaraş’ta iş dünyası toplandı!

Kahramanmaraş’ta ticari hayatın normale dönmesi noktasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş’in katılımıyla Kahramanmaraş Ticaret Borsası’nda istişare toplantısı gerçekleştirildi.

01 Mart 2023 Çarşamba 18:24

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu ve iş insanlarının da yer aldığı toplantıda; işletmelerde başlatılan hasar tespit çalışmaları, binaların onarılması, işletmelerin tekrardan ayağa kaldırılarak ticaretin canlandırılması gibi pek çok konu görüşüldü.

Sanayicilerimiz Yol Haritasını Çizecek

Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş, “Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Yaşadığımız depremler sonucu sanayi bölgelerimiz de ciddi hasar gördü. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de İstanbul Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Bursa Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi gibi kurumlardan özellikle yapı konusunda çalışmalar yapmış ve tecrübeleri olan hocalarımızı incelemelerde bulunmak üzere şehrimize davet ediyoruz. Hocalarımız da özellikle sanayi bölgelerinde incelemelerde bulunarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza yardımcı olacaklar. İncelemeler sonrası detaylı bir rapor hazırlanacak ve bu rapor bakanlığımız ile paylaşılacak. Bu çalışmalar sanayicilerimize de büyük katkı sağlayacak. Sanayicilerimiz de bu noktada kendi yol haritalarını çizebilecek. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıda da bu çalışmalar hakkında sanayicilerimize bilgiler aktardık” cümlelerini kaydetti.

Üretimin Bir An Önce Başlaması Gerekiyor

İşletmelerin tekrardan hizmete girerek üretimin bir an önce başlaması gerektiğini vurgulayan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, “Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilk günden itibaren vatandaşlarımızın, küçük esnafımızın ve sanayicilerimizin sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz. Bu noktada bakanlıklarımızla ve belediyelerimizle çeşitli toplantılar gerçekleştiriyoruz. Şehrimizin tekrardan ayağa kaldırılması noktasında bir yol haritası çiziyoruz. Bu noktada da üretimin bir an önce başlaması gerekiyor. Çünkü Kahramanmaraş bir ticaret ve sanayi şehri. İnşallah el birliğiyle Kahramanmaraş’ı tekrardan ayağa kaldıracağız” dedi.

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Kahramanmaraş’ta Iş Dünyası Toplandı!
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