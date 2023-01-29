Kahramanmaraş’ta İsmail Altunsaray Konseri

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu’nda tiyatro gösterisinden konferansa, söyleşiden konsere çeşitli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmayı sürdürüyor. Ocak ayı etkinlikleri kapsamında, 31 Ocak Salı günü İsmail Altunsaray konseri düzenlenecek. Bozlak geleneğinin güçlü temsilcilerinden İsmail Altunsaray, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenecek konserde birbirinden değerli Türk Halk Müziği eserlerini Kahramanmaraşlı dinleyicileri için seslendirecek. Saat 19.00’da başlayacak konser ücretsiz olarak müzikseverlerle buluşacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, tüm müzikseverlerin İsmail Altunsaray konserine davetli olduğu belirtildi.