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Kahramanmaraş’ta İtfaiye Envanterine Su Altı Arama Kurtarma Aracı Kazandırıldı

Büyükşehir Belediyesi, arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere İtfaiye envanterinetam donanımlı su altı arama kurtarma aracı kazandırdı.

Kahramanmaraş’ta İtfaiye Envanterine Su Altı Arama Kurtarma Aracı Kazandırıldı

Kahramanmaraş’ta İtfaiye Envanterine Su Altı Arama Kurtarma Aracı Kazandırıldı

Büyükşehir Belediyesi, arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere İtfaiye envanterinetam donanımlı su altı arama kurtarma aracı kazandırdı.

19 Ocak 2023 Perşembe 17:17

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, daha etkin ve hızlı hizmet noktasında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şehre ve vatandaşlara hizmet için ekipmanlarını ve araç filosunu her geçen gün güçlendiren Büyükşehir Belediyesi, modernize ettiği tam donanımlı ve günümüz teknolojileriyle donatılmış su altı arama kurtarma aracını envanterine kazandırdı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın hizmetine tahsis edilen araç, arama kurtarma ve boğulma vakalarına müdahalede etkin rol alarak çalışmalara önemli katkı sağlayacak.

Şehrimize Hayırlı Olsun

Büyükşehir İtfaiyesi’nin envanterine kazandırılan su altı arama kurtarma aracının hayırlı olmasını dileyen İtfaiye Dairesi Başkanı Fatih Yoldaş, “Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak su altı ve su üstü arama kurtarma faaliyetlerini yürütmekteyiz. Şehrimize daha iyi hizmet vermek amacıyla modernize ettiğimiz su altı arama kurtarma aracını envanterimize kazandırdık. Şehrimizde çok sayıda akarsu ve baraj göleti bulunmaktadır. Her yıl maalesef 15 – 20 civarında boğulma vakasıyla karşılaşıyoruz. Büyükşehir itfaiyesi olarak 3 yıldızlı 12 personelimizle şehrimizde su altı arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştiren tek ekibiz. Envanterimize kazandırdığımız su altı arama kurtarma aracı da çalışmalarımıza çok önemli katkı sağlayacaktır. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraş’ta İtfaiye Envanterine Su Altı Arama Kurtarma Aracı Kazandırıldı
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