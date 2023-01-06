Kahramanmaraş’ta kalaycı ustasından son çağrı

Teknolojiye ve çeliğe direnen kalaycı ustası 34 yaşındaki Cahit Doğan, çok sevdiği mesleğinin ölmemesi için ailelere seslenerek, mesleğe çırak göndermelerini istedi.

Kahramanmaraş'ın tarihi 500 yıllık çarşısında 25 senedir kalaycı ustalığı yapan Cahit Doğan, mesleğini severek yaptığını, mutfak kültüründe mutfak eşyasının kullanımında bakırın çok önemli olduğunu ve bakırı besleyen ana maddenin de kalay olduğunu ifade ederek, mesleğin gelecek kuşaklara aktarılması için ailelerin çocuklarını mesleğe çırak olarak vermelerini istedi.

El sanatları ile ilgili meslek gruplarında daha ziyade Suriyeli çocukların çalıştığını söyleyen Cahit usta hiç olmazsa bir kısmının Türk çocuklarından oluşmasını ve bu mesleğin gelecek kuşaklara taşınmaz için kendi çocuklarımızın mesleği öğrenmelerinin şart olduğunu ifade etti.

Bakır kazanların kapların kalaylanmasında ana madde olan kalaydan vazgeçilmemesi gerektiğini bazı ustaların kalay yerine kurşun kullandıklarını söyleyen Cahit usta ailelerin bu konuda çok dikkatli olmalarını tavsiye etti.