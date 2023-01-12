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Kahramanmaraş’ta kaya mezarları gizemini koruyor!

Kahramanmaraş’ta koruma altında olan kaya mezarları bölgenin turizmine kazandırılmayı bekliyor.

Kahramanmaraş’ta kaya mezarları gizemini koruyor!

Kahramanmaraş’ta kaya mezarları gizemini koruyor!

Kahramanmaraş’ta koruma altında olan kaya mezarları bölgenin turizmine kazandırılmayı bekliyor.

12 Ocak 2023 Perşembe 15:02

Onikişubat ilçesinde yer alan Çukurhisar Kaya Mezarları, tarih öncesi çağlardan günümüze kadar ulaşmış önemli tarihi sit alanı arasında yer alıyor.

Çukurhisar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Helenistik Çağ’a ve Roma dönemine ait olduğu tahmin ediliyor.

İki vadi arasındaki düz arazinin ortasına ve çevresindeki yamaçlara serpiştirilmiş halde olan Çukurhisar Kaya Mezarları’nda anıt mezar görünümde olanlarla birlikte çocuk mezarı denilecek boyutlarda küçük boyutlu kaya mezarları da bulunuyor.

Mimari yapısı ile üzerindeki kabartmalar ve figürlerle araştırmalara konu olan kaya mezarlar, Avrupalı akademisyenlerin de ilgisini çekiyor.

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Kahramanmaraş’ta Kaya Mezarları Gizemini Koruyor!
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