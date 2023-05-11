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Kahramanmaraş’ta keçi üretimi yeniden başladı

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, bölgenin en büyük Sanem Keçisi üretim çiftliğinde yeniden üretim başladı.

Kahramanmaraş’ta keçi üretimi yeniden başladı

Kahramanmaraş’ta keçi üretimi yeniden başladı

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, bölgenin en büyük Sanem Keçisi üretim çiftliğinde yeniden üretim başladı.

11 Mayıs 2023 Perşembe 15:47

Kahramanmaraş'ta dondurmanın ana maddesi olan sütün kalitesi için oluşturulan keçi üretim çiftliğinde, iki ırkın melezlenmesiyle verimli sütü olan bir tür elde edilmişti.

Türkoğlu'nun Kılılı Mahallesinde 300 bekarlık alana kurulan çiftlikte, deprem öncesinde üretilen sütün seviyesi yakalandı.

Farklı türlerden çeşitli keçilerin bulunduğu çiftlikte, yılın 365 günü süt alınıyor. Çiftlikte 3 bin 500 adet Sanem ve diğer ırklardan keçi yer alıyor. Bunlar, bahar meyvesi olarak bin adet de yavru dünyaya getirdi.

Yeniden üretime başladıklarını kaydeden iş insanı Mehmet Kanbur, “Rabbim inşallah bir daha bu günleri bize göstermez. Gördüğünüz çiftlikte çok maddi bir kaybımız yok. Birkaç tane canlı hayvanlar stresten ölmüştür. Ama tabi sadece bizim çiftlikle alakalı değil. Diğer çiftliklerden de biz süt alıyoruz. Dondurmanın hammaddesi süttür, olmazsa olmaz. Bunlar da canlı hayvanlardır. Depremi falan anlamazlar devamlı yiyecekler, süt verecekler. Hatta deprem gününden sonra sütleri bedava dağıttırdım. Sağdırdım ki hayvanlar mutlu elsin diye. Yani sektörü ayağa kaldırmaya çalışıyorum, bütün mücadelemiz her zamanki söylediğimiz gibi sevdamız Maraş. Maraş’ı ayağa kaldırmak zorundayız. Biz Milli mücadelede ecdat nasıl yaralandı, yarasını sarıp tekrar cepheye gitmişse biz de yaralarımızı sarıp tekrar cepheye gitmek durumundayız. Biz hala diyoruz ki yiğit düştüğü yerden kalkar. İnşallah düştüğümüz yerden kalkacağız. Ve sektör de ayağa kalkacak, Maraş da ayağa kalkacak. Bizim sevdamız Maraş, bize düşeni biz yapmaya hazırız. Her zaman söylediğimiz gibi inşallah gelecekte de daha ümidim var. Bu yaraları saracağız, daha hedefimize doğru koşacağız” dedi.

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