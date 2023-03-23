Kahramanmaraş’ta Kocaeli çarşısı hizmete hazır

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehirde ticari hayatın canlanması ve esnafların faaliyetlerine başlaması için Kocaeli Valiliği tarafından Dulkadiroğlu ilçesi Egemenlik Mahallesi’ne inşa edilen Kocaeli Çarşısı’nda asfalt çalışmalarını tamamladı.

50 iş yerinden oluşan geçici esnaf çarşısı, tamamlanan alt ve üstyapı çalışmalarının ardından hizmete hazır hale geldi. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kura çekimiyle çarşıda iş yeri sahibi olmaya hak kazanan ve anahtarları teslim edilen esnaflar da geçici iş yerlerine taşınmaya başladı.

Esnafların taşınma işlemlerinin de tamamlanmasının ardından bölgede ticari faaliyetler başlayacak.