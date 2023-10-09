Kahramanmaraş’ta kontrollü yıkım kontrolden çıktı!

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremleri sonucunda hasar gören binaların yıkım çalışmaları devam ediyor. Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan ve depremlerde ağır hasar gören bir apartmanda kontrollü yıkım gerçekleştirilirken, bir anda kontrolden çıktı. Bina, tedbirsizce yıkılarak yol üzerinde bulunan elektrik direklerinin üzerine devrildi. Bu durum, yıkımı izleyen vatandaşlar ve yoldan geçen araçlar için büyük bir tehlike oluşturdu. Sürücüler toz bulutunun içinde kaldı. Yıkım sonrasında bölgede bulunan birçok iş yeri ve konteyner kente elektrik verilemedi. Fotoğraflarla birlikte olay yerindeki durum gözler önüne serildi.

Olayın ardından elektrik direklerinin kaldırılması ve bölgedeki elektrik kesintisinin giderilmesi için çalışmalar başlatıldı.