Kahramanmaraş’ta konuşması kesilen İrfan Karatutlu salonu terk etti!

Kahramanmaraş Ticaret Sanayi Odası (KMTSO) 8. Olağan Meclis Toplantısı, Kahramanmaraş Borsası meclis üyeleri ile Milletvekilleri ve merkez ilçe belediye başkanlarının katılımıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını KMTSO Meclis Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz’ün yaptığı, milletvekillerini meclis üyeleri ve iş dünyasıyla tanıştırma amaçlı yapıldığı belirtilen toplantıda, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yaklaşık 1 saat süren bir sunum yaparak 7 ayda Kahramanmaraş’a yaptıklarını anlattı. KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu ve Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı’nın konuşmasından sonra kürsüye gelen DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Uzm. Dr. İrfan Karatutlu, şehirde istişare kültürünün eksikliğini eleştirerek şehrin geleceğine yönelik yapılan çalışmaları yetersiz bulduğunu anlattı.

Karatutlu, “Bugün KMTSO Başkanına ve Meclis Başkanına teşekkür ediyorum. Ben belediyeye 3 yıl sonra gelebildim. 3 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanından randevu talep ettim. Neyin birlikteliğinden bahsediyorsunuz siz? 2 ay önce Kahramanmaraş milletvekilleriyle çektirdiğimiz fotoğraftan mı bahsediyorsunuz? Ben 39 yıldır sağlık alanında hangi yöneticilik varsa yaptım. Sağlık Müdürlüğü’nden, Başhekimliğe, Tabip Odası Başkanlığı’na kadar. Sağlıkla ilgili bir cümle dahi sorulmadı. Başka şehirler soruyor. Yine de sayın bakandan randevu aldım. Bakın böyle fikirlerim var, dedim. Muhalefetin işi çok kolaydır oysa. Bunlar yapamıyor diye itiraz edersiniz; ama öyle olmuyor. Kahramanmaraş’ın en büyük sorunu istişare” dedi.

“3-5 TANE MÜTEAHHİDİ İÇERİYE ALARAK BU İŞİ ÇÖZEMEYİZ”

Kahramanmaraş’ı yaklaşık 50 yıldır aynı zihniyetin yönettiğini ve fay hatları üzerine çok katlı bina yapılmasına müsaade eden siyasilerden 6 Şubat depremlerinden sonra da hesap sorulmadığını aktaran Karatutlu, şöyle konuştu: “Sene 1972. Mahmut Karaküçük Belediye Başkanı. Kim verdi Milcan’a 8 katı? Kim verdi Enurya’ya 8 katı? Kim verdi Edeler’e 8 katı? Edeler duruyor orada ama diğerleri yıkıldı. Durdular mı? Durmadılar. Fay hatlarına da verdiler. 8 kat verdiler, yetmedi 10 kat, 16 kat verildi de verildi. Yetkililer uyarıldı 3-4 yıl önce. Genel Başkanım Ali Babacan geldiğinde Maraş’ın sorununu sordu. Ben de ‘deprem’ dedim. Yer tayini yaptırdık. Kahramanmaraş merkezin güneyinde zemin sıvılaşmış durumda. Derhal müdahale edin diyor 2021’de, ekonomiden anlayan bir genel başkan depremle ilgileniyor. Ama biz bu binada üst kata çıktığımızda o pencereden bakıp Sena Apartmanı’nın, Seçkin Sitesi’nin niye yok olduğundan mustarip olmuyorsak, bununla suçlanmıyorsak; 3-5 tane müteahhidi içeriye alarak bu işi çözemeyiz.”

Depremde yaşanılan kayıpların tek sorumlularının müteahhitler olmadığını siyasilerin de bu kayıplardan dolayı hesap vermesi gerektiğini belirten Karatutlu’nun sözünü kesen KMTSO Meclis Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz, siyasi konulara girilmemesi uyarısında bulundu.

Duruma, “Sözümü kesecekseniz salondan ayrılayım” diye tepki gösteren Karatutlu, konuşmasını, modern şehirlerin batıya doğru büyüdüğünü hatırlatarak devam etti.

“MODERN ŞEHİRLER BATI’YA GİDER”

Karatutlu, şunları kaydetti: “Paris, Londra, Budapeşte, Belgrad’ı görmüşsünüzdür. Hepsinin ortasından nehir akıyor. Modern şehirlerde böyle. Bizde yanı başımızda nehir duruyor, şehri oraya yaklaştırmamak için sanayi kuruyor, köprü kuruyor, mezarlık kuruyor oraya. Rahmetli babam ilkokul mezunuydu. Bu şehrin garbisine sanayi mi yapılır oğlum, demişti. Modern şehirler Batı’ya gider. Ama şehrin Batı’sı kapatıldı. Biz hala şu alanda şunu mu yapalım, bu alanda bunu mu yapalım diye tartışıyoruz. Bu şehrin artık yeniden inşa edilmesi konuşulmalı. Bu şehrin İsmailli’ye kadar, bu şehrin Köseli’ye kadar, bu şehrin Fırnız’a 1-2 katlı modern evler nasıl yapılır diye konuşmamız lazım. fakat 7 aydır şu yapıldı, bu yapıldı diye konuşuluyor. 7 aydır insanlar, müteahhitler; bize niye izin verilmiyor, TOKİ yapıyor biz niye yapamıyoruz, diyor. “

Konut yapımında müteahhitlerin saf dışı bırakılarak konutların sadece TOKİ tarafından yapılmasının yanlış olduğuna değinen Karatutlu, KMTSO Meclis Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz’ün, “kısa keselim” diye yine sözünün kesilmesine tepki göstererek salonu terk etti.

“KAHRAMANMARAŞ’IN ÇIKARLARINI SAVUNMAK ARTİSTLİKSE EN BÜYÜK ARTİST BENİM”

Salonu terk ettikten sonra değerlendirmelerde bulunan Karatutlu, “Benim konuşmamda şehrin menfaati vardı. Siyaset yapmak için kürsüye çıkmadım. Yanlış kararlar alarak şehre zarar veren siyasileri eleştirmenin de Kahramanmaraş’ın menfaatine olduğunu düşünüyorum. Sürenin sınırlı olduğunu bahane ederek bana 10 dakikayı çok görenler, her ne hikmetse benden sonra konuşan AK Partili milletvekillerine 20 dakikadan fazla süre vermişler. Kahramanmaraş için yaptıkları yanlışları hatırlattığımda yüzü kızarması gereken ve bir türlü milletin vekili olmayı beceremeyenlerden biri, bana ‘artist’ demiş. Kahramanmaraş’ın çıkarlarını savunmak artistlikse en büyük artist benim.