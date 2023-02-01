Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Andırınlı Çocuklara eğlenceli etkinlik!
Andırınlı Çocuklara eğlenceli etkinlik!
Başkan Güngör, Meclis Başkanvekili Arif Şen’in Mevlidine Katıldı
Başkan Güngör, Meclis Başkanvekili Arif...
Haydi Çocuklar! Oyuncaklar Diyarı Sizi Bekliyor
Haydi Çocuklar! Oyuncaklar Diyarı Sizi...
Prof. Ay; “Oruç ve Kur’an Bizlere Şefaat Edecek”
Prof. Ay; “Oruç ve Kur’an...
Büyükşehir Büğlek Caddesi’ni Sıcak Asfaltla Yeniliyor
Büyükşehir Büğlek Caddesi’ni Sıcak Asfaltla...

Kahramanmaraş’ta kurtuluş haftası dolu dolu kutlanacak!

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi ve paydaş kurumlar iş birliğiyle tiyatro ve halk oyunları gösterisi, konser, konferans ve resim sergisi gibi onlarca etkinlik düzenlenecek. Etkinlik takvimine Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Kahramanmaraş’ta kurtuluş haftası dolu dolu kutlanacak!

Kahramanmaraş’ta kurtuluş haftası dolu dolu kutlanacak!

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi ve paydaş kurumlar iş birliğiyle tiyatro ve halk oyunları gösterisi, konser, konferans ve resim sergisi gibi onlarca etkinlik düzenlenecek. Etkinlik takvimine Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

01 Şubat 2023 Çarşamba 15:04

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tiyatro gösterisinden yürüyüş kortejine, resim sergisinden konferansa, halk oyunları gösterisinden konsere onlarca etkinlik düzenleyecek. Kurtuluş Haftası kutlamaları, 6 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Kutlamaların ilk gününde Mehter Takımı üstü açık otobüs ile ana caddeler ve mahallelerde şehir turu atarak vatandaşları etkinliklere davet edecek. Maraş’ın Milli Mücadelesini konu alan ‘Çatkapı Tiyatro’ adlı gösteri il genelinde liselerde öğrenciler için sahnelenecek. Saat 19.00’da ise Valilik önünden yürüyüş korteji düzenlenecek. 6 Şubat Pazartesi günü etkinlikler, saat 20.00’da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenecek Azerin ve Esat Kabaklı konseri ile noktalanacak.

7 Şubat Salı

Kurtuluş Haftası kutlamaları 7 Şubat Salı günü de çeşitli etkinliklerle devam edecek. Mehter Takımı üstü açık otobüs ile şehir turu atarken mahallelerde de davul zurna gösterileri düzenlenecek. Maraş’ın Milli Mücadelesini konu alan ‘Çatkapı Tiyatro’ gösterisi liselerde öğrencilerle buluşmaya devam edecek. Saat 14.00’da ise Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde ‘Kurtuluş’ temalı resim sergisinin açılışı gerçekleştirilecek.

8 Şubat Çarşamba

8 Şubat Çarşamba günü de Mehter Takımı’nın üstü açık otobüs ile şehir turu, mahallelerde davul zurna gösterileri ve ‘Çatkapı Tiyatro’ gösterisi etkinlikleri Kahramanmaraşlılarla buluşmaya devam edecek. Saat 20.00’da ise Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Tarihçi – Yazar Prof. Dr. Tufan Gündüz’ün katılımıyla ’21. Yüzyılda Aynı Gururla Kurtuluş Destanı’ adlı konferans düzenlenecek.

9 Şubat Perşembe

Etkinlik takvimi kapsamında 9 Şubat Perşembe günü; Mehter Takımı’nın şehir turu, mahallelerde davul zurna gösterileri ve ‘Çatkapı Tiyatro’ gösterileri düzenlenmeye devam edecek. Saat 16.00’da Piazza AVM’de Halk Oyunları gösterisi, saat 20.30’da ise Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Halk Oyunları Gecesi Kahramanmaraşlılarla buluşacak. Saat 19.00’da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın katılımıyla ‘Maraş’ın Milli Mücadelesi ve Şehrimize Kahramanlık Unvanı Verilişi’ temalı konferans düzenlenecek.

10 Şubat Cuma

Kurtuluş Haftası kutlamaları kapsamında 10 Şubat Cuma günü de birçok etkinlik Kahramanmaraşlılarla buluşacak. Merkezde Ulu Camii ve ilçelerde belirlenen camilerde şehitlerimiz için Hatim Duası ve Mevlid-i Şerif okunacak. Yine Mehter Takımı’nın üstü açık otobüs ile şehir turu, mahallelerde davul zurna gösterileri ve ‘Çatkapı Tiyatro’ gösterisi düzenlenmeye devam edecek. Saat 14.00’da Atatürk ve Demokrasi meydanında Halk Oyunları Gösterisi düzenlenecek. Yine 14.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Prof. Dr. Nejla Günay, Doç. Dr. Rezzan Ünalp ve Timsal Karabekir’in katılımıyla ‘Türkiye Yüzyılında Milli Mücadeleyi Yeniden Anlamak’ temalı konferans gerçekleştirilecek. Saat 19.00’da ise Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde Milli Savunma Bakanlığı Armoni Mızıkası konseri düzenlenecek.

11 Şubat Cumartesi

11 Şubat Cumartesi günü kutlama etkinlikleri, şehir protokolünün katılımıyla saat 10.00’da Atatürk Meydanı’nda düzenlenecek çelenk sunma töreni ile başlayacak. Etkinlikler; Uzunoluk Caddesi’nde Sütçü İmam Olayı’nın canlandırılması, Sütçü İmam Türbesi ve şehitlik ziyareti, Bahtiyar Yokuşu Yürüyüşü ve ‘Kırk Yamada Kırk Maraş’ adlı sanat sergisinin açılışı ile devam edecek. Saat 13.00 ve 15.00’da ‘Akıllı Tavşan Momo’ adlı tiyatro gösterisi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde çocuklarla buluşacak. Gün içerisinde Mehter Takımı üstü açık otobüs ile şehir turunu sürdürürken mahallelerde de davul zurna gösterileri devam edecek. Saat 13.30’da Yedikuyular Kayak Merkezi’nde Halk Oyunları gösterileri vatandaşlarla buluşacak. Saat 19.00’da ise Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Milli Mücadelenin önemli anlarının canlandırıldığı ‘Kurtuluş Destanı’ adlı tiyatro gösterisi sahnelenecek. 11 Şubat Cumartesi günü kutlama etkinlikleri, saat 20.00’da Valilik Meydanı’nda düzenlenecek Kıraç konseri ile noktalanacak.

12 Şubat Kurtuluş Bayramı

12 Şubat Kurtuluş Bayramı kutlama etkinlikleri saat 09.45’te Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından tarihi Kahramanmaraş Kalesi’nde Türk Bayrağı’na şehrin sembolü olan İstiklal Madalyası’nın takılmasıyla başlayacak. Etkinlikler saat 10.00’da Valilik Meydanı’nda düzenlenecek; Kur’an-ı Kerim Tilaveti, ‘Aynı Gururla’ temalı kısa film gösterimi, protokol konuşmaları, ‘Kurtuluş Destanı’ adlı tiyatro gösterisinin sahnelenmesi, davul zurna gösterileri, Jandarma Komando Tüfekli Hareketler Gösterisi ve geçit töreni ile devam edecek. 12 Şubat Kurtuluş Bayramı kutlamaları, saat 19.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek ‘Ateşler İçinde Maraş’ belgeselinin galasıyla noktalanacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada Kurtuluş Haftası etkinlik takvimine https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2023/02/01/kurtulus-haftasi-kutlama-etkinlikleri-takvimiadresi üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Kurtuluş Haftası Dolu Dolu Kutlanacak!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KMTSO 3. Olağan meclis toplantısı yapıldı
KMTSO 3. Olağan meclis toplantısı yapıldı
Rektör Bakan’dan Karacasu kampüsünde inceleme!
Rektör Bakan’dan Karacasu kampüsünde inceleme!
Başkan Güngör Göksun’da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi
Başkan Güngör Göksun’da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi
Andırınlı Çocuklara eğlenceli etkinlik!
Andırınlı Çocuklara eğlenceli etkinlik!
Kahramanmaraş’a 25 milyon’luk yeni turizm yatırımı!
Kahramanmaraş’a 25 milyon’luk yeni turizm yatırımı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber