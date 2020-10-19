Kahramanmaraş’ta lezzetin adresi Çınarlı Ocakbaşı Restoran oldu

Şık ve nezih mekanda birbirinden lezzetli menülerle damak tatlandıran müşteriler, işletmeden ayrılırken müşteri menuniyet zili uygulamasıyla lokantaya da not verme imkanı buluyor.

Onikişubat 22 Gün Mahallesi’nde hizmet veren Çınarlı Ocakbaşı Restoran, kurulduğu günden bugüne damak tadına güvenenlerin ve sofrasında eşsiz tatlar görmek isteyenlerin değişmez adresi oldu.

20 yemek çeşidiyle Kahramanmaraşlılara farklı tatlar sunan işletme, her geçen gün aranılan lezzet olmaya devam ediyor. Tüm yemeklerde sağlık ve hijyen kurallarına uyan Çınarlı Ocakbaşı Restoran, özel lezzetleriyle de sektörde fark oluşturuyor.

Özel lezzetler arasında ise Lokum ve Topkapı ismiyle kebap çeşitleri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Her gün birçok vatandaşın bu lezzetleri tatmak için işletmeye geldiğini kaydeden İşletme Sahibi Serdar Gündoğar, “Sektörde iddialıyız. Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmanın gayreti içerisindeyiz. Pandemi döneminde hijyen kurallarını en üst seviyeye çıkarttık. Devletimizin bize bildirdiği sağlık kurallarına harfiyyen uyuyoruz. Amacımız insanları geniş ürün yelpazasiyle sağlık ve uygun fiyatlardan hizmet etmek.

Biz hizmet ve lezzeti birleştirdik. Buda müşterilerimizin hoşuna gidiyor. İşletmemizin bir vizyonu var, kentin parlayan yıldızı olacak.

İşletmemizdeki bölümler benim için aslında; Mutfak deplasman, salon orta saha ve kasa sonuca giden yoldur. Ben müşteri kelimesini sevmiyorum, biz olaya konuk ve misafir gözüyle bakıyoruz. Ayrıca işyerimizde menuniyet zilimiz var. Bu zili hemen hemen tüm misafirlerimiz çıkarken çalıyor. O zil çalmadığı zaman kendimizde eksiklik araraız, neyi yanlış yaptık diye sorgularız.” Dedi.

"OCAĞIMIZDAN ÇIKAN HERŞEYİN KEFİLİYİZ"

İşletmedeki tüm ürünler kefil olduklarını da ifade eden Serdar Gündoğar şunları kaydetti;

“İşletmemeizde yaklaşık 20 çeşit menümüz var. Klasik ve spesial kebap çeşitlerimiz var. Kendimize has özel ürünlerimiz var. Lokum ve top kapı ismiyle işletmemize has 2 kebap çeşidimiz var. Bu ürünlerimizden de misafirlerimiz çok memnun kalıyor. Özellikle tavuk ve ciğer şişte çok iddialıyız. Diğer kebaplarımızn hepsi bir yaşına ulaşmayan kuzudan yapılıyor. Bizde kullanılan etler özenle seçilmiştir. Ocağımızdan çıkan herşeyin kefiliyiz. Adana kıymamız bizim yüz akımızdır.

Biz son dönemde pandemi kuralları çerçevesinde iş yerimizde 170 misafirimizi ağırlayacak kapasitedeyiz. Fiyat politikamız ise parolamız minumum kar maksimum kalitedir.

Misafirlerimizin misafirlerini ağırlamak bizim için bir onurdur, tüm halkımzı Yirmiikigün Mahallesi Çevre ve Şehircilik il müdrlüğü kavşağı batısındaki iş yerimize davet ediyorum.”