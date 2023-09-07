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Kahramanmaraş’ta MHP’den İyi Partiye geçen Dedeoğlu Büyükşehir başkan adayı oldu!

Milliyetçi Hareket Partisi'nden 24. dönem Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun MHP’den istifa ederek İYİ Parti’ye geçti.

Kahramanmaraş’ta MHP’den İyi Partiye geçen Dedeoğlu Büyükşehir başkan adayı oldu!

Kahramanmaraş’ta MHP’den İyi Partiye geçen Dedeoğlu Büyükşehir başkan adayı oldu!

Milliyetçi Hareket Partisi'nden 24. dönem Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun MHP’den istifa ederek İYİ Parti’ye geçti.

07 Eylül 2023 Perşembe 17:10

Mesut Dedeoğlu’na İYİ Parti Genel Merkezi’nde partinin Genel Başkanı Meral Akşener tarafından parti rozeti takıldı. Rozet takma organizasyonunda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı ve partililer yer aldı.

MHP’den İYİ Parti’ye geçen ve Meral Akşener tarafından parti rozeti takılan Mesut Dedeoğlu, yerel seçimlerde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu.

“Ortak adayımız Dedeoğlu”

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Süleyman Tekerek, “24. Dönem Milletvekili, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ortak adayımız Sayın Mesut Dedeoğlu, Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener’in rozetini taktığı programda İYİ Parti’ye katıldı” dedi.

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Kahramanmaraş’ta MHP’den İyi Partiye Geçen Dedeoğlu Büyükşehir Başkan Adayı Oldu!
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