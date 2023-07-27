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Kahramanmaraş’ta mücbir sebep Kasım’a kadar uzatıldı!

Deprem bölgesinde mücbir sebep halinin devam ettiği Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yapılandırmadan kaynaklanan taksit ödeme süreleri uzatıldı.

Kahramanmaraş’ta mücbir sebep Kasım’a kadar uzatıldı!

Kahramanmaraş’ta mücbir sebep Kasım’a kadar uzatıldı!

Deprem bölgesinde mücbir sebep halinin devam ettiği Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yapılandırmadan kaynaklanan taksit ödeme süreleri uzatıldı.

27 Temmuz 2023 Perşembe 10:40

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, sayılan yerlerde yapılandırma kapsamında kamu dairelerine borçlu olanların ödemeleri gereken taksitlerin süresi; mücbir sebep halinin 31 Kasım’a kadar devam etmesi nedeniyle, ilk taksitin bu tarihten sonraki ayda, sonraki taksitlerin ödeme süreleri de bu ayı takip eden ikişer aylık dönemler halinde uzatılmasına karar verildi.

Karar kapsamında ayrıca, 7256 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyarınca belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken taksitlerin süresi ise mücbir sebep halinin sona erdiği 31 Kasım’ı izleyen aydan başlayarak aylık taksitler halinde ödenmek üzere uzatıldı.

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Kahramanmaraş’ta Mücbir Sebep Kasım’a Kadar Uzatıldı!
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