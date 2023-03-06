Kahramanmaraş’ta prefabrik çarşı’da altyapı çalışmaları sürüyor!

Şehri tekrardan ayağa kaldırmak ve depremin yol açtığı yaraları sarmak için gece gündüz demeden çalışan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesi Egemenlik Mahallesi’ne inşa edilecek prefabrik çarşı alanında alt ve üstyapı uygulamalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, 5 bin 100 metrekarelik alanda zemin iyileştirme çalışmalarına devam ediyor. 50 iş yerinin yer alacağı çarşıda zemin çalışmalarının tamamlanmasının ardından prefabrik dükkanların imalatına başlanacak.