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Kahramanmaraş’ta prefabrik çarşı’da altyapı çalışmaları sürüyor!

Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesine kazandırılacak prefabrik çarşı alanında altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş’ta prefabrik çarşı’da altyapı çalışmaları sürüyor!

Kahramanmaraş’ta prefabrik çarşı’da altyapı çalışmaları sürüyor!

Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesine kazandırılacak prefabrik çarşı alanında altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

06 Mart 2023 Pazartesi 11:37

Şehri tekrardan ayağa kaldırmak ve depremin yol açtığı yaraları sarmak için gece gündüz demeden çalışan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesi Egemenlik Mahallesi’ne inşa edilecek prefabrik çarşı alanında alt ve üstyapı uygulamalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, 5 bin 100 metrekarelik alanda zemin iyileştirme çalışmalarına devam ediyor. 50 iş yerinin yer alacağı çarşıda zemin çalışmalarının tamamlanmasının ardından prefabrik dükkanların imalatına başlanacak.

Son Güncelleme: 06.03.2023 11:40
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Kahramanmaraş’ta Prefabrik çarşı’da Altyapı çalışmalarını Sürdürüyor
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