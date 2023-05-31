Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KSÜ ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Arasında İş Birliği Protokolü
Son Dakika
KSÜ ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi...
Kahramanmaraş’ta Deprem Sonrası Ruhsal Sorunlarla Başa Çıkma Anlatılacak
Kahramanmaraş’ta Deprem Sonrası Ruhsal Sorunlarla...
Dulkadiroğlu’ndan Egemenlik Mahallesinde Asfalt Çalışması
Dulkadiroğlu’ndan Egemenlik Mahallesinde Asfalt Çalışması
Nurhak Konteyner Kent’te Alt ve Üstyapı Sürüyor
Nurhak Konteyner Kent’te Alt ve...
Şerefoğlu’nun Yolu Büyükşehir’le Yenilendi
Şerefoğlu’nun Yolu Büyükşehir’le Yenilendi

Kahramanmaraş’ta sarımsak hasadı başladı!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde depremzede çiftçilerin sarımsak mesaisi başladı.

Kahramanmaraş’ta sarımsak hasadı başladı!

Kahramanmaraş’ta sarımsak hasadı başladı!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde depremzede çiftçilerin sarımsak mesaisi başladı.

31 Mayıs 2023 Çarşamba 14:49

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde üretilen ve coğrafi işaret belgesi alınması için çalışma yapılan "Beşçeşme sarımsağı"nda 15 bin ton rekolte bekleniyor.

İlçenin verimli Narlı Ovası'nda 10 bin dönüm ekili alanda yetiştirilen sarımsağın hasadı mevsimsel şartlara bağlı olarak Mayıs ayının sonlarında başlıyor.

Depremzede tarım işçilerinin binbir zahmetle tarlalardan topladığı sarımsaklar güneşe bırakılarak kurutuluyor.

Sarımsağın üretim hasat ve kurutma işleminde kadınlar da aktif olarak rol alıyorlar.

Tarlabaşı'nda 12 liradan tüccara pazarlanan Pazarcık sarımsağının coğrafi işaret alabilmesi için Pazarcık belediyesi tarafından yoğun çalışma yürütülüyor.

Pazarcık Beşçeşme sarımsağı, raf ömrü, kalitesi, aroması ve iri dişleriyle dikkati çekiyor. Pazarcık belediyesi olarak çiftçilere her türlü desteği verdiklerini söyleyen eden Başkan İbrahim Yılmazcan, coğrafi işaret çalışmalarında sona gelindiğini, depremzede çiftçilerin sarımsak üretimi ile hem hayatı normale döndürme hem de ekonomiye katma değer sunduklarını ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Sarımsak Hasadı Başladı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güngör; “Esnaf Çarşılarıyla Ticari Hayatı Canlı Tutuyoruz”
Başkan Güngör; “Esnaf Çarşılarıyla Ticari Hayatı Canlı Tutuyoruz”
Başkan Mahçiçek; “46 Metropol İlçe Arasında Onikişubat’ımızı Birinci Sıraya Taşıdık”
Başkan Mahçiçek; “46 Metropol İlçe Arasında Onikişubat’ımızı Birinci Sıraya Taşıdık”
KSÜ ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Arasında İş Birliği Protokolü
KSÜ ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Arasında İş Birliği Protokolü
Kahramanmaraşlı Milli Pedallar Piste Çıktı
Kahramanmaraşlı Milli Pedallar Piste Çıktı
Kahramanmaraş’ta ‘Doğa Yürüyüşleri’ kaldığı yerden devam ediyor
Kahramanmaraş’ta ‘Doğa Yürüyüşleri’ kaldığı yerden devam ediyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber