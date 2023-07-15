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Kahramanmaraş’ta şehitler Kabirleri Başında Dualarla Anıldı!

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde protokol üyeleriyle birlikte şehitliği ziyaret ederek şehitleri kabirleri başında dualarla yâd etti.

Kahramanmaraş’ta şehitler Kabirleri Başında Dualarla Anıldı!

Kahramanmaraş’ta şehitler Kabirleri Başında Dualarla Anıldı!

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde protokol üyeleriyle birlikte şehitliği ziyaret ederek şehitleri kabirleri başında dualarla yâd etti.

15 Temmuz 2023 Cumartesi 16:28

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Şeyh Adil Mezarlığı’nda şehitliği ziyaret etti.

Protokol üyeleri ve vatandaşların da yer aldığı ziyarette; şehitler kabirleri başında dualarla yâd edilirken şehit mezarlarına karanfil bırakan Başkan Hayrettin Güngör, şehit aileleri ve yakınlarıyla da bir araya gelerek acılarını paylaştı.

Vatanını korumak için canını feda eden tüm şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Güngör, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde protokol üyelerimiz ve hemşehrilerimizle şehitliğimizi ziyaret ederek şehitlerimizi kabirleri başında dualarla yâd ettik. Bu mukaddes topraklar için canını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlıklı, uzun ömürler diliyoruz. Rabbim, vatanımızı bölmek isteyen şer odaklarına fırsat vermesin. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.

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Kahramanmaraş’ta şehitler Kabirleri Başında Dualarla Anıldı!
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