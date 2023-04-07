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Kahramanmaraş’ta su borçları silindi!

Büyükşehir Belediyesi, asrın felaketinin ardından ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. 12 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, depremde konut veya iş yeri yıkılan ve hasar dolayısıyla yıkımına karar verilen abonelerin su borçlarının silinmesine, toplu taşımanın ücretsiz devam etmesine ve toplu taşıma esnafına aylık desteklerin devam etmesine karar verildi.

Kahramanmaraş’ta su borçları silindi!

Kahramanmaraş’ta su borçları silindi!

Büyükşehir Belediyesi, asrın felaketinin ardından ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. 12 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, depremde konut veya iş yeri yıkılan ve hasar dolayısıyla yıkımına karar verilen abonelerin su borçlarının silinmesine, toplu taşımanın ücretsiz devam etmesine ve toplu taşıma esnafına aylık desteklerin devam etmesine karar verildi.

07 Nisan 2023 Cuma 12:40

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, depremden sonra ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’ndan Başkan Hayrettin Güngör başkanlığında gerçekleştirilen Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda taşınmazların devri ve tahsisi, su ve atıksu tüketim bedellerinin tahakkuklarının terkini, gelir desteği ve imar plan teklifleri görüşülerek karara bağlandı. 2022 yılı Faaliyet Raporu’nun da meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildiği toplantıda; Meclis 1. ve 2. Başkanvekili, encümen ve ihtisas komisyonu üyelerinin de seçimi gerçekleştirildi. Toplantıda, depremde konut veya iş yeri yıkılan ve hasar dolayısıyla yıkımına karar verilen abonelerin su borçlarının silinmesine de karar verildi.

Bu Zor Süreci Hep Birlikte Atlatacağız

Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan Başkan Güngör, “6 Şubat tarihinde hep birlikte dünyanın en büyük felaketlerinden bir tanesiyle uyandık. Çok sayıda vatandaşımızı hakkın rahmetine uğurladık, yaralılarımız var. Bu büyük afette 73 çalışma arkadaşımızı da hakkın rahmetine uğurladık. Kaybettiğimiz bütün canlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Afetin ilk saatlerinden itibaren bütün varlığıyla yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Sayın İçişleri Bakanımızın öncülüğünde şehrimizde çalışma grupları oluşturuldu. Şehrimize koordinatör valiler görevlendirildi. Devlet millet iş birliğiyle yaralarımızı hızlıca sarmaya çalışıyoruz. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah hep birlikte bu süreci atlatacağız” dedi.

Tüm İmkân ve Kabiliyetimizle Sahadayız

Şehrin ihya ve inşası noktasında çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Güngör, “Vatandaşlarımızın barınma, gıda, hijyen gibi tüm ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yoğun gayret gösteriyoruz. Geçici barınma alanlarının kurulumu ve kalıcı konutların inşası sürüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Allah’ın izniyle bir yıl içerisinde hemşehrilerimiz kalıcı konutlarına kavuşacak. Kardeş belediyelerimiz depremin ilk gününden itibaren şehrimizde canla başla çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de tüm imkân ve kabiliyetimizle sahadayız. Şehrimize inşa edilen geçici barınma merkezleri ile esnaf çarşılarında alt ve üstyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 600’ün üzerinde personelimiz günlük 800 noktada temizlik hizmeti yapıyor. Afetin 4’üncü gününde yüzde 50, iki hafta içerisinde de şehrimize yüzde 90’ın üzerinde su verdik. Halk Ekmek Fabrikamız günlük 110 bin ekmek üreterek ücretsiz dağıtıyor. Günlük 15 bin kişiye sıcak yemek ikramında bulunuyoruz. Şehir içi ücretsiz toplu taşıma hizmetimiz devam ediyor” cümlelerini kaydetti.

Son Güncelleme: 07.04.2023 18:46
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Kahramanmaraş’ta Su Borçları Silindi!
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