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Kahramanmaraş’ta sürgün anıtı ve meydan açılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Göksun ilçesi Fındık Mahallesinde Çerkes Sürgünü’nde hayatını kaybedenler anısına yapılan meydan, 5 Haziran Cumartesi günü (yarın) 11.00’da açılacak.

Kahramanmaraş’ta sürgün anıtı ve meydan açılıyor

Kahramanmaraş’ta sürgün anıtı ve meydan açılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Göksun ilçesi Fındık Mahallesinde Çerkes Sürgünü’nde hayatını kaybedenler anısına yapılan meydan, 5 Haziran Cumartesi günü (yarın) 11.00’da açılacak.

04 Haziran 2021 Cuma 15:31
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Göksun ilçesi Fındık Mahallesinde yapımı tamamlanan 10 bin 300 metrekare alana sahip yeni meydanın açılışı gerçekleştiriliyor.

İnşa edilen Anıt Parkı içerisinde yürüyüş yolları, kent mobilyaları, piknik alanları ve 1864 yılındaki büyük Kafkasya sürgününde anavatanlarından ayrılmak zorunda kalan ve göç esnasında hayatını kaybedenlerin hatırasının yaşatılması için yapılan anıt da yer alıyor. Düzenlenecek program ile ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Kafkas Sürgünü’nde hayatını kaybedenler anısına Göksun Fındık Mahallesi’nde inşa ettiğimiz Sürgün Anıtı ve Anıt Parkı, 5 Haziran Cumartesi günü 11.00’da açılacak. Hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.

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