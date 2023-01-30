Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Haydi Çocuklar! Oyuncaklar Diyarı Sizi Bekliyor
Haydi Çocuklar! Oyuncaklar Diyarı Sizi...
Prof. Ay; “Oruç ve Kur’an Bizlere Şefaat Edecek”
Prof. Ay; “Oruç ve Kur’an...
Büyükşehir Büğlek Caddesi’ni Sıcak Asfaltla Yeniliyor
Büyükşehir Büğlek Caddesi’ni Sıcak Asfaltla...
Onikişubat NF 2.Lig'in Kapısını Araladı
Onikişubat NF 2.Lig'in Kapısını Araladı
Müşterek Dergisi’nin Yeni Sayısı yayınlandı!
Müşterek Dergisi’nin Yeni Sayısı yayınlandı!

Kahramanmaraş’ta tiyatro gösterisine yoğun ilgi!

Büyükşehir Belediyesi, Türk tiyatrosunun en önemli yazarlarından Haldun Taner’in kaleme aldığı ‘Sersem Kocanın Kurnaz Karısı’ adlı tiyatro gösterisini sanatseverlerle buluşturdu.

Kahramanmaraş’ta tiyatro gösterisine yoğun ilgi!

Kahramanmaraş’ta tiyatro gösterisine yoğun ilgi!

Büyükşehir Belediyesi, Türk tiyatrosunun en önemli yazarlarından Haldun Taner’in kaleme aldığı ‘Sersem Kocanın Kurnaz Karısı’ adlı tiyatro gösterisini sanatseverlerle buluşturdu.

30 Ocak 2023 Pazartesi 12:26

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu’nda farklı yaş gruplarına yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemeyi sürdürüyor.

Ocak ayı etkinlikleri kapsamında, Türk tiyatrosunun en önemli yazarlarından Haldun Taner’in kaleme aldığı ‘Sersem Kocanın Kurnaz Karısı’ adlı yetişkin tiyatrosu sanatseverlerle buluştu. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen gösteriye tiyatroseverler adeta akın etti.

Salonun tıklım tıklım dolduğu etkinlikte Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencileri, sahne performansıyla katılımcılardan yoğun alkış aldı. Tanzimat Dönemi’nden itibaren Türk tiyatrosunun karşılaştığı durumları mizahi bir üslupla ele alan gösteri, tiyatroseverlerin büyük beğenisini kazandı. Katılımcılar, etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Tiyatro Gösterisine Yoğun Ilgi!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ın Tarihi Bu Konakta
Kahramanmaraş’ın Tarihi Bu Konakta
Büyükşehir Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor
Büyükşehir Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor
Kahramanmaraş’ta İsmail Altunsaray Konseri
Kahramanmaraş’ta İsmail Altunsaray Konseri
Kahramanmaraş’ta Ali Rıza Kekeç, güven tazeledi! Ortaklar bayram etti!
Kahramanmaraş’ta Ali Rıza Kekeç, güven tazeledi! Ortaklar bayram etti!
Başkan Güngör, Meclis Başkanvekili Şen’in Cenaze Törenine Katıldı
Başkan Güngör, Meclis Başkanvekili Şen’in Cenaze Törenine Katıldı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber