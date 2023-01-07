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Kahramanmaraş’ta TOKİ kura heyecanı!

Kahramanmaraş’ta 3 bin 101 hak sahibinin belirleneceği sosyal konut projesi TOKİ kura çekimleri başladı.

Kahramanmaraş’ta TOKİ kura heyecanı!

Kahramanmaraş’ta TOKİ kura heyecanı!

Kahramanmaraş’ta 3 bin 101 hak sahibinin belirleneceği sosyal konut projesi TOKİ kura çekimleri başladı.

07 Ocak 2023 Cumartesi 12:31

Kahramanmaraş merkez ve Elbistan ilçesinden hak sahibi olacak kişilerin kura çekimi başladı.

TOKİ'nin yatay mimari olarak, depreme dayanıklı İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapacağı konutlara Kahramanmaraş’ta vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Saat 10.00’da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde başlayan kura çekimine Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, protokol, hak sahipleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

2 gün sürecek kura çekiminin ilk gününde Kahramanmaraş merkez ve Elbistan ilçesinden hak sahipleri belirleniyor.

Merkezden 33 bin 340 kişinin başvurduğu konut projesinde 1070 kişi hak sahibi olacak. Elbistan ilçesinden ise 5 bin 956 kişinin baş vuru yaptığı konut projesinde 750 kişi hak sahibi olacak. Kahramanmaraş genelinde 48 bin 54 kişinin başvurduğu toplu konut projesinde 3 bin 101 kişi hak sahibi olacak.

Göksun, Türkoğlu, Afşin, Pazarcık ve Çağlayancerit’in kura çekimleri yarın gerçekleştirilecek.

Kura çekiminde konuşan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan ilk evim, ilk iş yerim projesi kapsamında bugün hak sahibi olacak vatandaşlarımız için kura çekimi gerçekleştireceğiz. TOKİ kura çekilişlerini başta şehrimize ve siz değerli hemşerilerimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

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Kahramanmaraş’ta TOKİ Kura Heyecanı!
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