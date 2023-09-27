Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
‘Çözüm Bakanlığı’ Afşin ve Göksun’da Sahne Alacak!
‘Çözüm Bakanlığı’ Afşin ve Göksun’da...
Türkoğlu’nda otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı
Türkoğlu’nda otomobil tıra arkadan çarptı:...
Kahramanmaraş’ta çocuklar için ücretsiz tiyatro!
Kahramanmaraş’ta çocuklar için ücretsiz tiyatro!
Melek Yıldız Ergül, SANKO Sanat Galerisi’nde Sergi Açacak
Melek Yıldız Ergül, SANKO Sanat...
KSÜ Rektörü Yasım’dan Sağlık Bakan Yardımcısına Ziyaret!
KSÜ Rektörü Yasım’dan Sağlık Bakan...

Kahramanmaraş’ta toplantı krizi! Sorunları dile getiren milletvekili toplantıyı terk etti!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta asrın felaketi depremi yaşadık.

Kahramanmaraş’ta toplantı krizi! Sorunları dile getiren milletvekili toplantıyı terk etti!

Kahramanmaraş’ta toplantı krizi! Sorunları dile getiren milletvekili toplantıyı terk etti!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta asrın felaketi depremi yaşadık.

27 Eylül 2023 Çarşamba 12:08

Çok sayıda insanımız deprem şehidi oldu, evler ve işyerleri yıkıldı. Şehir harabeye döndü.

Kara kış kapıda. Acil çözüm bekleyen sıkıntılar adeta dağ gibi ortada duruyor.

Bu ortamda KATSO ve KTB'nin Büyükşehir'deki ortak meclis toplantısına hayli umutlu ve ümitli gittik.

Çünkü 8 milletvekilimiz ile belediye başkanlarının da bu toplantıya katılacağı bildirilmişti.

"Sıkıntılara çözüm bulunacak geniş katılımlı iyi bir ortam" diye umutlandık.

KATSO Başkanı Mustafa Buluntu güzel ve durumu özetleyen etkili bir konuşma yaptı. KTB Başkanı'nın konuşmasını dinlemeye değer bulmadık ve dinlemedik. MHP milletvekili Zuhal hanım, o kadar hızlı konuştu ki ne demeye çalıştığını ise pek anlayamadık.

DEVA milletvekili Uzm. Dr.İrfan Karatutlu, hazır iktidar milletvekillerini böyle bir ortamda bulmuşken haklı olarak insanların sıkıntılarını bir muhalefet vekili olarak gündeme getirmeye çalıştı.

KATSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz, kısa kesmesini isteyince İrfan bey de mikrofonu bırakarak kürsüden ve salondan ayrıldı.

Neymiş efendim bu toplantıya katılan vekiller sadece kendini tanıtmalıymış. Vakit kısıtlıymış. Ne tanıtması kardeşim. İnsanlar, yakınlarını kaybetmiş, evleri ve işyerleri yıkılmış. Merak etmeyin, herkes herkesi çok iyi tanıyor.

Kahramanmaraş'ın acil çözüm bekleyen meseleleri bu kıymetli zevatın hazır bulunduğu böyle bir toplantıda konuşulmayacak ta ne zaman konuşulacak acaba? Şu boş seronomi işlerini de bırakalım artık yeter.

Depremzede insanlar kara kışta ne yapacaklarını kara kara düşünüyor. Şehir adeta teneke kente dönmüş. Şimdi değil de ne zaman konuşulacak bu işler?

Neyse Ali Kayası Cam Terası ile Çamlıca Lokantamız yakında hizmete açılacakmış. Bu mutlu haberlerle biraz olsun moral bulduk.

Hayal kırıklığı ile salondan erken ayrılarak depremzede şehrin sokaklarına kendimizi attık.

Yerimiz kısıtlı olduğu için (!) toplantını özeti ise şöyle: DİPSİZ KÜLEK BOŞ AMBAR. DOLDUR DOLDUR BOŞALT.


MUSTAFA NURİ ŞİRİN
EDEAJANS GENEL KOORDİNATÖRÜ

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Toplantı Krizi! Sorunları Dile Getiren Milletvekili Toplantıyı Terk Etti!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta özel çocuklara özel eğitim
Kahramanmaraş’ta özel çocuklara özel eğitim
Kahramanmaraş’tan 12 Şirket İSO 500’de
Kahramanmaraş’tan 12 Şirket İSO 500’de
Başkan Mahçiçek, Expo 2023 Alanında Muhtarları Ağırladı
Başkan Mahçiçek, Expo 2023 Alanında Muhtarları Ağırladı
Başkan Okay, Trabzon Caddesi esnafını ziyaret etti!
Başkan Okay, Trabzon Caddesi esnafını ziyaret etti!
Türkoğlu’nda köy konutları kıştan önce teslim edilecek!
Türkoğlu’nda köy konutları kıştan önce teslim edilecek!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber