Kahramanmaraş’ta toplantı krizi! Sorunları dile getiren milletvekili toplantıyı terk etti!

Çok sayıda insanımız deprem şehidi oldu, evler ve işyerleri yıkıldı. Şehir harabeye döndü.

Kara kış kapıda. Acil çözüm bekleyen sıkıntılar adeta dağ gibi ortada duruyor.

Bu ortamda KATSO ve KTB'nin Büyükşehir'deki ortak meclis toplantısına hayli umutlu ve ümitli gittik.

Çünkü 8 milletvekilimiz ile belediye başkanlarının da bu toplantıya katılacağı bildirilmişti.

"Sıkıntılara çözüm bulunacak geniş katılımlı iyi bir ortam" diye umutlandık.

KATSO Başkanı Mustafa Buluntu güzel ve durumu özetleyen etkili bir konuşma yaptı. KTB Başkanı'nın konuşmasını dinlemeye değer bulmadık ve dinlemedik. MHP milletvekili Zuhal hanım, o kadar hızlı konuştu ki ne demeye çalıştığını ise pek anlayamadık.

DEVA milletvekili Uzm. Dr.İrfan Karatutlu, hazır iktidar milletvekillerini böyle bir ortamda bulmuşken haklı olarak insanların sıkıntılarını bir muhalefet vekili olarak gündeme getirmeye çalıştı.

KATSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz, kısa kesmesini isteyince İrfan bey de mikrofonu bırakarak kürsüden ve salondan ayrıldı.

Neymiş efendim bu toplantıya katılan vekiller sadece kendini tanıtmalıymış. Vakit kısıtlıymış. Ne tanıtması kardeşim. İnsanlar, yakınlarını kaybetmiş, evleri ve işyerleri yıkılmış. Merak etmeyin, herkes herkesi çok iyi tanıyor.

Kahramanmaraş'ın acil çözüm bekleyen meseleleri bu kıymetli zevatın hazır bulunduğu böyle bir toplantıda konuşulmayacak ta ne zaman konuşulacak acaba? Şu boş seronomi işlerini de bırakalım artık yeter.

Depremzede insanlar kara kışta ne yapacaklarını kara kara düşünüyor. Şehir adeta teneke kente dönmüş. Şimdi değil de ne zaman konuşulacak bu işler?

Neyse Ali Kayası Cam Terası ile Çamlıca Lokantamız yakında hizmete açılacakmış. Bu mutlu haberlerle biraz olsun moral bulduk.

Hayal kırıklığı ile salondan erken ayrılarak depremzede şehrin sokaklarına kendimizi attık.

Yerimiz kısıtlı olduğu için (!) toplantını özeti ise şöyle: DİPSİZ KÜLEK BOŞ AMBAR. DOLDUR DOLDUR BOŞALT.



MUSTAFA NURİ ŞİRİN

EDEAJANS GENEL KOORDİNATÖRÜ