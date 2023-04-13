Kahramanmaraş’ta toplu taşımada hat sayısı ve çalışma saati arttı!

Şehrin yeniden imarı ve hayatın normale dönmesi noktasında altyapıdan barınmaya, su hizmetlerinden üstyapıya tüm alanlarda çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların şehir içi toplu taşıma ihtiyacını karşılamak için de faaliyetlerine devam ediyor.

Asrın felaketinin ardından 20 Şubat tarihinde belediye otobüsleriyle toplu taşıma hizmetine başlayan Büyükşehir Belediyesi, 15 Mart’tan itibaren de hizmete aldığı özel halk otobüsleriyle ücretsiz ulaşım hizmetini sürdürüyor.

Günlük 55 bin civarından vatandaşa ücretsiz toplu taşıma hizmeti sağlayan Büyükşehir, toplu taşımaya olan talebin artmasıyla hat sayısının artırıldığını duyurdu. Yoğun hatlarda çalışma saatlerinin de genişletilmesiyle toplu taşıma hizmeti saat 00.00’a kadar devam edecek. Büyükşehir, toplamda 33 hat ve 135 araçla ücretsiz toplu taşıma hizmetini vatandaşlarla buluşturmayı sürdürecek.Şehir içi ulaşımdahizmet veren toplu taşıma araçlarının güzergâh ve hareket saatlerinehttps://kahramanmaras.bel.tr/toplu-tasima-guzergah-ve-saatleriinternet adresi ve KahramanKart mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.