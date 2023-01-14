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Kahramanmaraş’ta trafik temalı okul koridoru tam not aldı

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından projelendirilen trafik temalı okul koridoru öğrencilerden tam not aldı.

Kahramanmaraş’ta trafik temalı okul koridoru tam not aldı

Kahramanmaraş’ta trafik temalı okul koridoru tam not aldı

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından projelendirilen trafik temalı okul koridoru öğrencilerden tam not aldı.

14 Ocak 2023 Cumartesi 10:10

Onikişubat İlçesinde yer alan ve 353 öğrencisiyle eğitim öğretime devam eden Kavlaklı İlkokulu koridorlarını trafik temaları, levhaları ve uyarı bilgileriyle öğrencilere hazırlayan jandarma trafik timleri, uygulamalı eğitimle projeyi tamamladı.

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hüsamettin Ürkmez, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, Trafik eğitimi Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Levent Özbek, Okul Müdürü Erol Öztaş ve öğretmenlerinde katıldığı proje açılışında, jandarma trafik timleri öğrencilere Türk Bayrağı ve çeşitli hediyelerde bulundu.

Okulun konferans salonunda İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü’nce hazırlanan trafik konulu sinevizyon sunumun ardından öğrenciler, kendileri için özel hazırlanan okul koridorlarında trafikte nasıl davranmaları ve hareket etmeleri konularında bilgilendirildi.

Hazırlanan projeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, eğitimin yaşı olmadığına dikkat çekerek, kurallarının insan hayatı üzerindeki öneminin tartışmaz olduğunu söyledi.

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Kahramanmaraş’ta Trafik Temalı Okul Koridoru Tam Not Aldı
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