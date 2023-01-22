Kahramanmaraş’ta Türkü Dolu Muhteşem Gece!

Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu kapsamında çeşitli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde Müzisyen – Solist Deniz Gürdal’ın katılımıyla konser düzenledi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen konserde Gürdal; Gene Ben Yandım, Yâre Söyleme, Candan İleri, Kum Gibi, Ben Gönlümü Sana Verdim, Sen Benimsin Ben Seninim, Yolcu, Yanıyorum Hele, Nemrudun Kızı gibi birbirinden değerli eserleri müzikseverler için seslendirdi. Dinleyiciler de telefon ışıklarıyla şarkılara eşlik ederek geceye renk kattı. Müzisyen Deniz Gürdal ve saz heyeti performansıyla yoğun alkış alırken katılımcılar, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu etkinlikleri çok beğendiklerini belirterek Başkan Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.