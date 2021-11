Kahramanmaraş’ta ülkü ocaklarından konser

Batıpark Spor Salonunda düzenlenen konserde, Osman Öztunç, Ali Kınık, Alperen Kekilli, Süleyman Güçlü sahne aldı.

Türk Gençliğine Sesleniş konseri öncesi salonu dolduran kalabalığa seslenen Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Dursun Nar, “Ülkü ocakları Kahramanmaraş İl başkanlığı olarak organize ettiğimiz Türk Gençliğine Sesleniş gecemizde; bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım. Ülkü Ocakları olarak il ve ilçeler bazında faaliyetler yürütmekteyiz. Gerek açtığımız kurslar gerek yapılan sosyal aktiviteler ile gençlerimizi geleneklerine hâkim yüksek şuurlu birer vatanperver olarak yetiştirmeye gayret göstermekteyiz. Cenabı Allah “İnanıyorsanız, üzülmeyin, gevşemeyin, muhakkak zafer inananlarındır” buyurmuştur. Bizler inancımızı ve azmimizi asla kaybetmeden, bu irademizi yarının kutlu ufuklarına taşımanın gayesine sahibiz. Gayemiz Teknolojinin milli değerleri erozyona uğrattığı, sözüm ona alfabenin x,y,z tüm harfleri kullanılarak suni bir gençlik popülizminin yaratılmaya çalışıldığı bu dönemde, milli ve manevi değerlerine son derecede bağlı, Türk İslam sentezi ile yoğrulmuş gençliği yetiştirmektir. Gençliğimizin her türlü kötü alışkanlıklardan uzak kalması ve sağlıklı, eğitimli bir şekilde kendini geliştirerek geleceğe odaklanması için çabalıyoruz. Peygamber Efendimiz “İki günü eşit olan ziyandadır” buyurmuştur. Bu hadis bizlere her geçen gün daha çok çalışmayı ve eser ortaya koymayı öğütlemektedir. Siz değerli büyüklerimizi de bu kutlu mücadelede Ülkü Ocaklılarla madden, manen ve fiilen birlikteliğe çağırıyoruz. Her birinizin “İbrahim'e su taşıyan karınca” misali bu mücadelede yerini alacağına inancımız tamdır” dedi.

“Ülkücüleri sokaklarda arayanlar boşuna uğraşmasınlar”

Başkan Nar, açıklamasının devamında ise, “Ülkemizi 2023 lider ülke Türkiye hedefine ulaştıracak olan kadrolar sizlersiniz. Her şeyden önce yüksek vasıflı Türk olmak için çalışacağız. İç ve dış baskılar neticesinde ülkemizin geleceği karartılmak istenmektedir. Bu ortamda ülkücüler kendisine biçilen rolü oynamayacak aksine insanlık aleminin refahı adına her şey Türk için, Türk’e göre, Türk tarafından parolasıyla 21. yüzyılın lider ülke Türkiye’sinin mimarları olacaklardır. Ülkücüleri sokaklarda arayanlar boşuna uğraşmasınlar, ülkücülerin yeri sokaklar değil ilk önce konferans salonları daha sonra ise milletine faydalı olabilmek için çalışabileceği iş alanları olacaktır. İşte Ülkü Ocakları’nın asli vazifesi de bu gençliği yetiştirmek ve milletin hizmetine sunmaktır. “Bir asrı geçkin Türk Milliyetçiliği fikriyatımız, mensubu olmaktan övündüğümüz ülkücülük davası değerli gençlerden çok şey bekliyor. İmanlı ahlaklı milliyet ve vatanperver bugünün ülkü erleri yarının ülkü devlerini yetiştirmeyi kendine şiar edinmiş olan Ülkü Ocaklarının sizlere bir çağrısı vardır. Genç arkadaş bugün davetim sanadır, ahlaksızlığa şiddete küfre riyaya ve her türlü kötü alışkanlığa karşı duruşum tavrım ve karakterim senden yanadır. İyiliğe adalete dürüstlüğe bilgiye ve nezakete olan inancım seninle birlikte anlam bulacaktır. Sen var olursan kutlu hedeflere yürüyen kervan hız kazanacaktır. Sen durursan yanımda ay yıldız nazlı dalgalanışına devam edecek, vatan ilelebet bir ve bütün olacak yüzyılları aşan kardeşlik türküsü söylenmeye devam edecektir. Benim atası soylu alnı açık genç arkadaşım gel bir düş kuralım” ifadelerine yer verdi.