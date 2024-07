Kahramanmaraş’ta vatandaşlara afet ve acil durum eğitimi!

Her türlü afet ve acil durumda hızlı bir şekilde vatandaşların yardımına koşan, profesyonel kadrosu, modern araç ve ekipmanlarıylaitfai olaylara hızlı ve etkin bir şekilde müdahale ederek olası can ve mal kayıplarının önüne geçen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi,vatandaşların afet ve acil durumlara karşı bilgi, tecrübe ve müdahale hızını artırmak için de eğitim ve tatbikatlarına devam ediyor. Bu kapsamda İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince; Atak Derneği, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ve İl Ambulans Servisi Başhekimliği personellerine, yangına müdahale eğitimi verilerek tatbikat gerçekleştirildi. Düzenlenen eğitimler ve gerçekleştirilen tatbikatlarla yangına müdahale konusunda daha da bilinçlenen personeller, itfaiye ekiplerine teşekkür ederken İtfaiye Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Şehir genelinde 23 şube, 345 personel ve 64 araçla her türlü afet ve acil durumda vatandaşlarımızın yanındayız. Vatandaşlarımızın afet ve acil durumlara karşı bilgi, tecrübe ve müdahale hızını artırmak için de eğitim ve tatbikatlarımız artarak devam ediyor” ifadelerine yer verildi.