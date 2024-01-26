Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sani Konukoğlu, mezarı başında anıldı!
Sani Konukoğlu, mezarı başında anıldı!
Göksun’da Kış Şartlarıyla mücadele başladı!
Göksun’da Kış Şartlarıyla mücadele başladı!
Görme Engelli Vatandaşlar ve Aileleri İçin Etkinlik Düzenledi
Görme Engelli Vatandaşlar ve Aileleri...
Mesut Dedeoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı!
Mesut Dedeoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan...
‘Kahramanmaraş Masalları’ Kitabı Miniklerle Buluştu!
‘Kahramanmaraş Masalları’ Kitabı Miniklerle Buluştu!

Kahramanmaraş’ta vatandaşlara tekerlekli sandalyeleri teslim edildi

Sosyal belediyecilik noktasında faaliyetlerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Tayvan Büyükelçiliği ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu iş birliğiyle özel gereksinimli vatandaşlaratekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

Kahramanmaraş’ta vatandaşlara tekerlekli sandalyeleri teslim edildi

Kahramanmaraş’ta vatandaşlara tekerlekli sandalyeleri teslim edildi

Sosyal belediyecilik noktasında faaliyetlerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Tayvan Büyükelçiliği ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu iş birliğiyle özel gereksinimli vatandaşlaratekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

26 Ocak 2024 Cuma 17:56

Sosyal belediyecilik noktasında hayata geçirdiği faaliyetlerle büyük takdir toplayan, engelsiz yaşam anlayışıyla daha erişilebilir bir Kahramanmaraş için yatırımlarını sürdüren ve daima özel gereksinimli vatandaşların yanında olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, son derece anlamlı bir desteği daha hayata geçirdi.

Tayvan Büyükelçiliği ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu iş birliğiyle özel gereksinimli vatandaşlara 43 adet tekerlekli manuel sandalye ve 10 adet akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulunuldu.

Kahramanmaraş Engelsiz Yaşam Merkezi’nde Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi’nin katılımıyla gerçekleştirilen programda, toplam 53 adet tekerlekli sandalye özel gereksinimli vatandaşlara teslim edildi.

Özel gereksinimli bireyler, sağlanan desteklerin çok değerli olduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. Programda konuşan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran, sosyal belediyecilik noktasında hizmetlerin artarak devam ettiğini belirtti.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi ise, özel gereksinimli vatandaşlara göstermiş olduğu ilgi ve desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Vatandaşlara Tekerlekli Sandalyeleri Teslim Edildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta kar etkili oldu!
Kahramanmaraş'ta kar etkili oldu!
Kahramanmaraş’ta 1 Şubat’ta deprem konutlarının kuraları çekilecek
Kahramanmaraş’ta 1 Şubat’ta deprem konutlarının kuraları çekilecek
Başkan Gürbüz, “20 araç 250 personel ile sahadayız”
Başkan Gürbüz, “20 araç 250 personel ile sahadayız”
Başkan Okay, Doğukent’in Ardından Güneşevler İçin Müjde Verdi
Başkan Okay, Doğukent’in Ardından Güneşevler İçin Müjde Verdi
Ali Öztunç: “Milletin vergi yükü bir yılda yüzde 91,2 arttı”
Ali Öztunç: “Milletin vergi yükü bir yılda yüzde 91,2 arttı”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber