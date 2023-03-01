Kahramanmaraş’ta yeni konutlar için alanlar inceleniyor

Şehrin tekrardan ayağa kaldırılması ve depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çalışmalarını aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile depremzedeler için inşa edilecek konut alanlarında inceleme gerçekleştirdi.

Tomsuklu ve Alıçseki mevkiinde incelemelerde bulunan Başkan Güngör, “Bir yandan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması ve mağduriyet yaşamamaları için çalışmalarımızı sürdürürken bir yandan da şehrimizin yeni yerleşim alanlarının belirlenmesi noktasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile yoğun gayret gösteriyoruz. Bugün de Bakan Yardımcımız Sayın Fatma Varank ile Tomsuklu ve Alıçseki mevkiinde incelemelerde bulunduk. Kalıcı konutların inşası noktasında bakanlığımız yoğun gayret gösteriyor. İnşallah gerekli zemin etüt çalışmalarının tamamlanmasının ardından tespit edilen yeni yerleşim alanlarında kalıcı konutların inşasına başlanacak. El birliğiyle şehrimizi tekrardan ayağa kaldıracağız” dedi.