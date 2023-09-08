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Kahramanmaraş’ta yeni otobüs hattı devreye girdi!

Büyükşehir Belediyesi, 13 numaralı KSÜ Avşar-Çarşı-Yıldızkent toplu taşıma hattının 11 Eylül Pazartesi günü itibariyle tekrar seferlerine başlayacağını duyurdu.

Kahramanmaraş’ta yeni otobüs hattı devreye girdi!

Kahramanmaraş’ta yeni otobüs hattı devreye girdi!

Büyükşehir Belediyesi, 13 numaralı KSÜ Avşar-Çarşı-Yıldızkent toplu taşıma hattının 11 Eylül Pazartesi günü itibariyle tekrar seferlerine başlayacağını duyurdu.

08 Eylül 2023 Cuma 19:00

Şehirde toplu ulaşımı iyileştirmek için çalışmalarını sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremleri sonrası hizmetten kaldırılan 13 numaralı KSÜ Avşar-Çarşı-Yıldızkent hattının tekrar seferlerine başlayacağını duyurdu.

Yıldızkent’ten başlayıp; Sakarya Caddesi, Fetih Bulvarı, Azerbaycan Bulvarı, Şekerdere Caddesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Hanefi Mahçiçek Bulvarı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı ve Turgut Özal Bulvarı güzergâhını takip ederek KSÜ Avşar Kampüsü’ne ulaşım sağlayacak hat, 11 Eylül Pazartesi günü itibariyle hizmete başlayacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 13 numaralı hattın güzergâh ve hareket saatlerine https://kahramanmaras.bel.tr/toplu-tasima-guzergah-ve-saatleri internet adresi ve KahramanKart mobil uygulaması üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.

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Kahramanmaraş’ta Yeni Otobüs Hattı Devreye Girdi!
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