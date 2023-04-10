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Kahramanmaraş’ta yolların konfor ve güvenliği artıyor!

Büyükşehir Belediyesi, arterlerde sürdürdüğü bakım ve onarım çalışmalarıyla ulaşımda meydana gelebilecek aksamaların önüne geçiyor.

Kahramanmaraş’ta yolların konfor ve güvenliği artıyor!

Kahramanmaraş’ta yolların konfor ve güvenliği artıyor!

Büyükşehir Belediyesi, arterlerde sürdürdüğü bakım ve onarım çalışmalarıyla ulaşımda meydana gelebilecek aksamaların önüne geçiyor.

10 Nisan 2023 Pazartesi 11:16

Şehirde altyapıdan ulaşıma, temizlikten ilaçlamaya, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasından sosyal yardıma her alanda çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, deforme olduğu için ulaşımı olumsuz etkileyen arterlerde bakım ve onarım çalışmalarına da devam ediyor. Şehir merkezi ve ilçelerde yürütülen çalışmalarla, arterlerde deforme olan kısımlar tamir edilerek ulaşımda konfor ve güvenlik sağlanıyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Şehir genelinde ulaşım güvenliğini tesis etmek ve konforu artırmak için arterlerde bakım ve onarım çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Yollarda deforme olan kısımlar yenilenerek trafikte meydana gelebilecek olası aksamaların önüne geçiliyor. Ulaşım altyapımızı iyileştirmek için çalışmalarımız artarak devam edecek” ifadelerine yer verildi.

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Kahramanmaraş’ta Yolların Konfor Ve Güvenliği Artıyor!
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