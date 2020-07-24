Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Tarihi kentler birliği İstanbul’da toplandı
Tarihi kentler birliği İstanbul’da toplandı
24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
24 Temmuz Gazeteciler ve Basın...
Onikişubatta kurban kesim ve satış yerleri açıklandı
Onikişubatta kurban kesim ve satış...
LGS birincileri Ceyhan Nehri'nde "sultan kayıkları" ile gezdirildi
LGS birincileri Ceyhan Nehri'nde "sultan...
Başkan Okay’dan Basın Bayramı Mesajı
Başkan Okay’dan Basın Bayramı Mesajı

Kahramanmaraş’taki cadde bayrama kadar kapatıldı

Büyükşehir Belediyesi, Canlı Hayvan Pazarı’nda yapılacak kurban satışı münasebetiyle 27 Temmuz-30 Temmuz 2020 tarihleri arasında Gayberli Mahallesi Hayati Vasfi Taşyürek Caddesinin trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Kahramanmaraş’taki cadde bayrama kadar kapatıldı

Kahramanmaraş’taki cadde bayrama kadar kapatıldı

Büyükşehir Belediyesi, Canlı Hayvan Pazarı’nda yapılacak kurban satışı münasebetiyle 27 Temmuz-30 Temmuz 2020 tarihleri arasında Gayberli Mahallesi Hayati Vasfi Taşyürek Caddesinin trafiğe kapatılacağını duyurdu.

24 Temmuz 2020 Cuma 16:52

KMBB Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Canlı Hayvan Pazarı’nda yapılacak kurban satışları esnasında hem esnafların hem de alıcıların rahat hareket edebilmeleri için yol kapama kararı alındığını duyurdu.

Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi(UKOME)’nden yapılan yazılı açıklamada: “Canlı Hayvan Pazarı’nda kurban satışı münasebetiyle 27 Temmuz-30 Temmuz 2020 tarihleri arasında Gayberli Mahallesi Hayati Vasfi Taşyürek Caddesi üzerinde bulunan, ekli krokide belirtilen güzergah trafiğe kapatılacak, geçişlerin kontrollü olması sağlanacaktır. Sürücülerin alternatif yolları kullanmaları gerekmektedir” denildi.

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşYolKapatıldıCaddeBayram
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dulkadiroğlu kamu külliyesi hizmete başladı
Dulkadiroğlu kamu külliyesi hizmete başladı
24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
Başkan Güngör Cuma namazını Ayasofya’da kıldı
Başkan Güngör Cuma namazını Ayasofya’da kıldı
Onikişubatta kurban kesim ve satış yerleri açıklandı
Onikişubatta kurban kesim ve satış yerleri açıklandı
LGS birincileri Ceyhan Nehri'nde "sultan kayıkları" ile gezdirildi
LGS birincileri Ceyhan Nehri'nde "sultan kayıkları" ile gezdirildi

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber