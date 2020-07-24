Kahramanmaraş’taki cadde bayrama kadar kapatıldı

KMBB Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Canlı Hayvan Pazarı’nda yapılacak kurban satışları esnasında hem esnafların hem de alıcıların rahat hareket edebilmeleri için yol kapama kararı alındığını duyurdu.

Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi(UKOME)’nden yapılan yazılı açıklamada: “Canlı Hayvan Pazarı’nda kurban satışı münasebetiyle 27 Temmuz-30 Temmuz 2020 tarihleri arasında Gayberli Mahallesi Hayati Vasfi Taşyürek Caddesi üzerinde bulunan, ekli krokide belirtilen güzergah trafiğe kapatılacak, geçişlerin kontrollü olması sağlanacaktır. Sürücülerin alternatif yolları kullanmaları gerekmektedir” denildi.