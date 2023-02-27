Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güngör’den Hal Esnafına Ziyaret
Başkan Güngör’den Hal Esnafına Ziyaret
Kahramanmaraş Büyükşehir’den ‘Özel’ Etkinlik
Kahramanmaraş Büyükşehir’den ‘Özel’ Etkinlik
‘Deli Bahar’ Tiyatroseverleri Bekliyor!
‘Deli Bahar’ Tiyatroseverleri Bekliyor!
Büyükşehir’den Ev ve Süs Hayvanı Satışı Yapanlara Yönelik Eğitim
Büyükşehir’den Ev ve Süs Hayvanı...
Andırınlı Çocuklara eğlenceli etkinlik!
Andırınlı Çocuklara eğlenceli etkinlik!

Kahramanmaraş’taki tarihi saraçhane camii yerle bir oldu!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem esnasında 405 yıllık tarihi Saraçhane camisi yerle bir oldu.

Kahramanmaraş’taki tarihi saraçhane camii yerle bir oldu!

Kahramanmaraş’taki tarihi saraçhane camii yerle bir oldu!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem esnasında 405 yıllık tarihi Saraçhane camisi yerle bir oldu.

27 Şubat 2023 Pazartesi 13:20

Depremle sarsılan Kahramanmaraş'ta, Vakıf Kültür Varlıkları'na bağlı, 39'u cami 42 tarihi yapı da hasar gördü. Vakıflar Genel Müdürlüğü ekipleri, tarihi yapılarda hasar tespitinin sonuna geldi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, binlerce binayı yerle bir ederken, yüzlerce yıldır ayakta duran tarihi yapılar ve ibadethaneleri de etkiledi.

Depremde zarar gören ve yerle bir olan camilerden birisi de 405 yıllık tarihi Saraçhane camisi.

Beyazıt oğullarından Hacı Abdullah bey tarafından 1618 yılında yapılan cami deprem nedeniyle yerle bir oldu.

Kentin sembolü olan tarihi yapıların da hasar görmesiyle Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 39'u Cami 42 tarihi yapıda incelemelerde bulunup, hasar tespit çalışması başlattı.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’taki Tarihi Saraçhane Camii Yerle Bir Oldu!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güngör’den Hal Esnafına Ziyaret
Başkan Güngör’den Hal Esnafına Ziyaret
Depremde büyükşehir belediyesinden 73 personel vefat etti!
Depremde büyükşehir belediyesinden 73 personel vefat etti!
Karacasu konteyner kentte ikinci etap çalışmaları sürüyor
Karacasu konteyner kentte ikinci etap çalışmaları sürüyor
Tarihi Kapalı Çarşı’da Esnaf Kepenk Açmaya Başladı
Tarihi Kapalı Çarşı’da Esnaf Kepenk Açmaya Başladı
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem!
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber