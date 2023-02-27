Kahramanmaraş’taki tarihi saraçhane camii yerle bir oldu!

Depremle sarsılan Kahramanmaraş'ta, Vakıf Kültür Varlıkları'na bağlı, 39'u cami 42 tarihi yapı da hasar gördü. Vakıflar Genel Müdürlüğü ekipleri, tarihi yapılarda hasar tespitinin sonuna geldi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, binlerce binayı yerle bir ederken, yüzlerce yıldır ayakta duran tarihi yapılar ve ibadethaneleri de etkiledi.

Depremde zarar gören ve yerle bir olan camilerden birisi de 405 yıllık tarihi Saraçhane camisi.

Beyazıt oğullarından Hacı Abdullah bey tarafından 1618 yılında yapılan cami deprem nedeniyle yerle bir oldu.

Kentin sembolü olan tarihi yapıların da hasar görmesiyle Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 39'u Cami 42 tarihi yapıda incelemelerde bulunup, hasar tespit çalışması başlattı.