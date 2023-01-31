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‘Kahramansın Sen’ Yarışmasında Başvurular Sürüyor

Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ‘Kahramansın Sen’ temalı resim, şiir ve mektup yarışması düzenleniyor.

‘Kahramansın Sen’ Yarışmasında Başvurular Sürüyor

‘Kahramansın Sen’ Yarışmasında Başvurular Sürüyor

Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ‘Kahramansın Sen’ temalı resim, şiir ve mektup yarışması düzenleniyor.

31 Ocak 2023 Salı 13:51

İlk ve Ortaokul ile lise öğrencilerinin katılım sağlayabileceği yarışmalarda son başvuru tarihi 3 Şubat Cuma.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; öğrencilerin kültürel birikimlerinin geliştirilmesi, ifade yetilerinin artırılması, görsel ve estetik duyarlılık kazandırılması noktasında projeler hayata geçirmeye devam ediyor. Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 103. yıl dönümü kapsamında Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ‘Kahramansın Sen’ temalı resim, şiir ve mektup yarışması düzenleniyor. Kurtuluş günü kapsamında düzenlenen resim yarışmasına ilkokul, şiir yarışmasına ortaokul, mektup yarışmasına ise lise öğrencileri katılım sağlayabilecek. İlkokul öğrencileri yaptığı resimleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla teslim edebilecek. Ortaokul ve lise öğrencileri ise kaleme aldığı eserlerini [email protected] adresine e-posta yoluyla göndererek yarışmaya katılım sağlayabilecek. Başvurular, 3 Şubat Cuma günü saat 17.00’a kadar devam edecek. Büyükşehir Belediyesi’nden yarışmaya ilişkin yapılan açıklamada, yarışma şartlarına ve başvurulara ilişkin detaylı bilgiye http://kmarasarge.meb.gov.tr/www/kahramansin-sen-projesi/icerik/554 internet adresi üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.

Çeşitli Hediyeler Yarışmacıları Bekliyor

12 Şubat Kurtuluş Günü kapsamında düzenlenen ‘Kahramansın Sen’ temalı resim, şiir ve mektup yarışmasında dereceye giren yarışmacılar çeşitli ödüller de kazanabilecek. Yarışmanın birincileri bisiklet ile ödüllendirilirken, ikinci olan yarışmacılar tablet bilgisayar, üçüncü olanlar ise akıllı saat almaya hak kazanacak. Mansiyon ödülü olarak da her üç yarışmada birer kişiye akıllı bileklik hediye edilecek.

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‘Kahramansın Sen’ Yarışmasında Başvurular Sürüyor
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