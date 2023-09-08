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KAMEK yeni döneminde kursiyerlerle buluşuyor!

Büyükşehir Belediyesi’nin Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları’ndayeni dönem kayıtları başladı.

KAMEK yeni döneminde kursiyerlerle buluşuyor!

KAMEK yeni döneminde kursiyerlerle buluşuyor!

Büyükşehir Belediyesi’nin Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları’ndayeni dönem kayıtları başladı.

08 Eylül 2023 Cuma 14:24

35 farklı branşta ücretsiz eğitim verilecek KAMEK’e Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinden başvuru yapılabiliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları’nda yeni dönem kayıtları başladı. Alanında uzman eğitmenler tarafından kursiyerlere; İngilizce, Osmanlıca, Çocuk Gelişimi, Oyun Geliştirme, Grafik Tasarımı, Web Tasarımı, Stem, Takı Tasarımı, Ahşap Yakma, Fotoğraf Çekimi, Ebru Sanatı, Karakalem Resim ve Keman başta olmak üzere toplamda 35 farklı branşta ücretsiz eğitim verilecek. https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2023/09/08/kamek-yeni-donem-kurs-kayitlari-basvurusu internet adresinden çevrimiçi yapılabilecek başvurular 17 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, başvurulara ve kurslara ilişkin detaylı bilgiye 0552 033 99 51 numaralı Whatsapp danışma hattından ulaşılabileceği belirtildi.

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KAMEK Yeni Döneminde Kursiyerlerle Buluşuyor!
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