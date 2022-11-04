KAMEK Yeni Eğitim Döneminde Kursiyerlerle Buluştu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri çerçevesinde kültür ve sanat faaliyetlerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Vatandaşların el becerilerini geliştirmek ve mesleki yeteneklerini artırmalarına katkıda bulunmak için hayata geçirilen Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları (KAMEK) 36 branş ve bin 59 kursiyerle yeni eğitim dönemine başladı. Büyükşehir Belediyesi KAMEK Kurs Merkezi’nde kursiyerlere verilen eğitimlerden bir tanesi de Ahşap Boyama Atölyesi oldu. Atölyede kursiyerlere uzman eğitmenler tarafından boyama, dekupaj ve transfer teknikleri gibi çeşitli eğitimler veriliyor. Ahşap Boyama Atölyesi’nde eğitim alan kursiyerler, eğitimlerin kendilerine çok katkı sağladığını belirterek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

“Çok Büyük Katkısı Oldu”

Ahşap Boyama Atölyesi kursiyerlerinden Büşra Yalçın, “Bir aydır Ahşap Boyama Atölyesi’nde eğitim alıyorum. Kendimi geliştirmem açısından bana çok büyük katkısı oldu. Burada çok faydalı bilgiler ve farklı boyama teknikleri öğrendik. Büyükşehir Belediyesi’ne ve eğitmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi. Melek Özkarcı ise, “Ev hanımıyım. KAMEK Kursları bizlere çok şeyler kazandırdı. Özellikle bütün hanımların kurslara katılmalarını tavsiye ediyorum. Bizlere bu imkânı sağlayan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Yeni Bir Meslek Edinmemize Katkı Sağlıyor”

Ev hanımı olduğunu belirten Serap Örçan, “Bir aydır Ahşap Boyama ve Rölyef Sanatı atölyelerinde eğitimler alıyorum. Boş vakitlerimizi değerlendirmemiz açısından çok faydalı bir etkinlik oluyor. Yeni hobiler ediniyoruz. El becerilerimizin gelişmesi açısından da çok önemli bir faaliyet. Burada aldığımız eğitimler neticesinde yeni bir meslek edinme ve ev ekonomisine katkıda bulunma imkânımız oluyor. Özellikle bütün ev hanımlarının KAMEK Kurslarına katılmalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kaydetti.