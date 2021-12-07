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Kanada ve ABD'li çift, Kahramanmaraş'ta yamaç paraşütü heyecanı yaşadı

Kanada ve ABD'den gelen çift, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yamaç paraşütü heyecanı yaşadı.

Kanada ve ABD'li çift, Kahramanmaraş'ta yamaç paraşütü heyecanı yaşadı

Kanada ve ABD'li çift, Kahramanmaraş'ta yamaç paraşütü heyecanı yaşadı

Kanada ve ABD'den gelen çift, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yamaç paraşütü heyecanı yaşadı.

07 Aralık 2021 Salı 16:57
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Elbistan Yamaç Paraşütü Spor Kulübü Başkanı Turgut Akbaş tarafından, tarihi dokusu ve doğal güzelliklerinin tanıtımı adına ilçeye davet edilen Kanadalı Jımmy Gıroux ve eşi Marisel Ydel ile ABD'li Jamıe Leıbert ve eşi Sandra Ziyonev, 1550 rakımlı Şardağı Hakan Coşkun Atlama Tesisi'nden uçuş gerçekleştirdi.

Akbaş, atlayışın ardından gazetecilere, Ölüdeniz Hava Oyunları'nda tanıştıkları Gıroux ve Leıbert'i, Türkiye turuna çıkma isteklerini duyunca ilçeye davet ettiklerini söyledi.

Gıroux ve Leıbert'i yaklaşık bir haftadır ilçede misafir ettiklerini anlatan Akbaş, konuklarının bölgeyi çok sevdiğini dile getirdi.

Bölgenin yamaç paraşütü sporu için uygun olduğunu anlatan Akbaş, "Burada havacılığı çok güzel geliştireceğimize inanıyoruz. Bulunduğumuz yerin rakımı 1550 metre. Çok daha güzel günler ve yarışmalar yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Jımmy Gıroux da Kanada'da yaşadığını ve sosyal medyada "Adrenalıne Dealer" adıyla tanındığını belirtti.

Her yıl ya da iki senede bir antrenman yapmak için Türkiye'ye geldiğini kaydeden Gıroux, Türkiye turu kapsamında şu ana kadar Antalya, Kayseri, Kapadokya, Aksaray ve Kahramanmaraş gibi farklı illerde uçuş yaptıklarını ifade etti.

Jamıe Leıbert da eşiyle dünya rekoru kırmak için yola çıktıklarını söyledi.

Hedeflerinin dünyanın her ülkesinde yamaç paraşütü yapmak olduğuna işaret eden Leıbert, şu anda Türkiye dahil 45 ülkede uçuş yaptıklarını dile getirdi.

Rehber Berkay Nal da sporcularla birlikte Türkiye turuna çıktıklarını, burada yamaç paraşütü sporunun yapıldığının anlaşılması için sosyal medyada içerik oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti.

Son Güncelleme: 07.12.2021 18:09
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Kahramanmaraşta Yamaç Paraşütü Heyecanı YaşadıKanada Ve ABDli çift
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