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Karacasu konteyner kentte 3. Etap çalışmaları sürüyor!

Büyükşehir Belediyesi, Karacasu Geçici Konaklama Merkezi’nde alt ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Altyapısı tamamlanan bölgelere asfalt yollar inşa ediliyor.

Karacasu konteyner kentte 3. Etap çalışmaları sürüyor!

Karacasu konteyner kentte 3. Etap çalışmaları sürüyor!

Büyükşehir Belediyesi, Karacasu Geçici Konaklama Merkezi’nde alt ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Altyapısı tamamlanan bölgelere asfalt yollar inşa ediliyor.

04 Mart 2023 Cumartesi 10:59

Depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının eksiksiz olarak karşılanması ve mağduriyet yaşamamaları noktasında çalışmalarını aralıksürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Karacasu Geçici Konaklama Merkezi konteyner alanında da alt ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelere asfalt yollar inşa ediyor. Yoğun bir şekilde devam eden çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla Karacasu Geçici Konaklama Merkezi’nde ikinci ve üçüncü etabın depremzedelerin hizmetine sunulması hedefleniyor.

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Karacasu Konteyner Kentte 3. Etap çalışmaları Sürüyor!
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