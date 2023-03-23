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Karacasu’da prefabrik konutların yapımı devam ediyor!

Karacasu Geçici Konaklama Merkezi’nde toplamda 396 prefabrik evin kurulumunda sona gelindi.

Karacasu’da prefabrik konutların yapımı devam ediyor!

Karacasu’da prefabrik konutların yapımı devam ediyor!

Karacasu Geçici Konaklama Merkezi’nde toplamda 396 prefabrik evin kurulumunda sona gelindi.

23 Mart 2023 Perşembe 13:37

Şehrin ihya ve inşası noktasında çalışmalar tüm hızıyla sürerken depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için de şehrin farklı noktalarına geçici barınma merkezleri kurulmaya devam ediyor.

Şehrin en büyük geçici konaklama merkezlerinden Karacasu Konteyner Kent’te de çalışmalar kesintisiz sürüyor. Etaplar halinde sürdürülen çalışmalarda zemini hazırlanan alanlarda konteyner kurulumu devam ediyor. 5’inci etap çalışmaları kapsamında Karacasu Geçici Konaklama Merkezi’ne toplamda 396 prefabrik ev de inşa ediliyor. Prefabrik evlerin kurulumu sürürken Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi de alanda alt ve üstyapı çalışmaları gerçekleştiriyor. Prefabrik evlerin kurulumunun ardından bölgede gerçekleştirilecek asfalt, çevre düzenleme, peyzaj ve oyun grubu imalatlarının da tamamlanmasıyla Karacasu Geçici Konaklama Merkezi 5’inci etabı depremzedelerin hizmetine sunulacak.

Son Güncelleme: 23.03.2023 16:21
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Karacasu’da Prefabrik Konutların Yapımı Devam Ediyor!
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