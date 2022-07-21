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KASİAD kariyer kampı öğrencilerinden Dulkadiroğlu gezisi

Kahramanmaraş Sanayici ve İş Adamları Derneği (KASİAD) tarafından düzenlenen Kariyer Kampı çerçevesinde eğitim gören öğrenciler, Dulkadiroğlu ilçesini gezdi.

KASİAD kariyer kampı öğrencilerinden Dulkadiroğlu gezisi

KASİAD kariyer kampı öğrencilerinden Dulkadiroğlu gezisi

Kahramanmaraş Sanayici ve İş Adamları Derneği (KASİAD) tarafından düzenlenen Kariyer Kampı çerçevesinde eğitim gören öğrenciler, Dulkadiroğlu ilçesini gezdi.

21 Temmuz 2022 Perşembe 15:30
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Gezi sonrasında Belediye Başkanı Necati Okay’la bir araya gelen öğrenciler, Başkan Okay ile kariyeri üzerine sohbet etti.

Tarihi ve kültürü ile ön plana çıkan Dulkadiroğlu ilçesi, ziyaretçilerini kendine adeta hayran bırakıyor. Şehre gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarını bünyesinde barındıran Dulkadiroğlu, kültür turlarına da ev sahipliği yapıyor.

Kahramanmaraş Sanayici ve İş Adamları Derneği (KASİAD) tarafından organize edilen Kariyer Kampı programı kapsamında eğitim gören öğrenciler, Dulkadiroğlu ilçesini ziyaret etti.
Bahtiyar Yokuşu, Mutfak Müzesi, Dulkadiroğlu Konağı, Kapalı Çarşı, Demirciler Çarşısı, Yalnız Ardıç Mesire alanı ve Heyecan Bahçesi’ni gezen öğrenciler, hayranlıklarını dile getirdi.
Gezi sonrasında Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ile Heyecan Bahçesi’nde bir araya gelen öğrenciler, Başkan Okay’a kariyeri ile ilgili sorular sordu.
Öğrencilerin sorularına içtenlikle cevap veren Başkan Okay, geleceğin teminatı olan gençlere rol model olmak istediklerinin altını çizdi.
Gençlerin geleceğin anahtarı olduğunu ifade eden Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Ortaya koyduğumuz tüm emek ve çaba vatandaşlarımızın daha kaliteli ve standardı yüksek hizmetlere ulaşabilmesi adınadır. Bu çalışmalarımızın gençlerimize model olmasını da ayrıca önemsiyoruz. Gençlerimizi geleceğimizin teminatı olarak görüyoruz. Onların her türlü imkana sahip olmaları adına da ayrı bir çaba harcıyoruz. Bugün ortaya koyduğumuz tüm projelerde geleceği düşünerek hareket ediyoruz. Bu gibi buluşmaları da ayrıca önemsediğimi ifade etmek istiyorum. Ben bu anlamlı etkinliğe katılan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Eğitim sonunda da güzel bir kariyere sahip olmalarını temenni ediyorum.”

 

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KASİAD Kariyer Kampı öğrencilerinden Dulkadiroğlu Gezisi
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