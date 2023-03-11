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Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş’ta slogan atanları eliyle susturdu!

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte deprem bölgesine gitti. Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde depremzedelerle bir araya gelirken, kendisi için atılan sloganları engellediği anlar kameralara yansıdı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş’ta slogan atanları eliyle susturdu!

Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş’ta slogan atanları eliyle susturdu!

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte deprem bölgesine gitti. Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde depremzedelerle bir araya gelirken, kendisi için atılan sloganları engellediği anlar kameralara yansıdı.

11 Mart 2023 Cumartesi 13:18

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte deprem bölgesindeydi.

DEPREMZEDELERLE BULUŞTU

Kılıçdaroğlu, Yavaş ve partililer Kahramanmaraş Nurhak'ta deprem mağduru vatandaşlarla görüşürken, deprem sonrası yaşadıkları sorunlar ve eksiklikler hakkında bilgi topladı.

ELİYLE "SUS" İŞARETİ YAPTI

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve ABB Başkanı Yavaş'ın buluşmaya geldiği dakikalarda, arka sıralardan, "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" tezahüratları yükseldi. Deprem bölgesinde atılan bu slogandan rahatsız olan Kılıçdaroğlu, vatandaşlara dönerek eliyle "sus" işareti yaptı. Mansur Yavaş ve CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da tezahüratta bulunan kişilere susmaları çağrısında bulundu.

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Kemal KılıçdaroğluKahramanmaraş’ta Slogan Atanları Eliyle Susturdu!
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