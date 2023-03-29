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Kemal Kılıçdaroğlu terör örgütlerin 'kukla' adayı mı?

Türkiye Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Pazar günü Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve diğerleri gibi muhalefet partilerinin yanı sıra "şeklindeki terör örgütlerinin" "kukla" adayı olarak eleştirdi. Emek ve Özgürlük İttifakı” seçimlerinde.

Kemal Kılıçdaroğlu terör örgütlerin 'kukla' adayı mı?

Kemal Kılıçdaroğlu terör örgütlerin 'kukla' adayı mı?

Türkiye Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Pazar günü Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve diğerleri gibi muhalefet partilerinin yanı sıra "şeklindeki terör örgütlerinin" "kukla" adayı olarak eleştirdi. Emek ve Özgürlük İttifakı” seçimlerinde.

29 Mart 2023 Çarşamba 14:18

Kılıçdaroğlu'nun son dönemde tutuklu terörist (Selahattin) Demirtaş'ı, Osman Kavala'yı, Gezi Parkı olaylarından hüküm giyenleri ve Gülenci Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarını serbest bırakma vaadi, onu tanımayan milliyetçilik karşıtı bir zihniyetin en bariz örneğidir. Devlet ya da hukuk” diyen Bahçeli, yazılı bir açıklama yaptı.

Defalarca Türkiye düşmanlığı doğurmuş, şiddet tehdidi savurmuş tiranların kukla cumhurbaşkanı adayıdır.

Devlet Bahçeli, HDP'yi "bölücülüğün ve terörün siyasi ayağı olan asırlık cumhuriyetimizi devirme planlarını açıkça itiraf eden" olmakla suçladı ve partinin Kılıçdaroğlu'nu 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı adayı olarak kabul etmesinin "Millet İttifakı'nın bir parti haline geldiğinin kanıtı" olduğunu savundu. ihanet için kuluçkahane.

PKK terör grubuyla bağlantıları olduğu için geniş çapta eleştirilen HDP, Kılıçdaroğlu'na desteğini geçen hafta bire bir görüştükten ve eşbaşkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın partinin cumhurbaşkanı adayını çıkarmayacağını açıklamasından sonra neredeyse teyit etti. 14 Mayıs

Kapatılması yönünde artan bir dava tehdidine rağmen HDP, çoğunluğu Kürt seçmenlerden oluşan ülke çapında yaklaşık %10 desteğini elinde tuttuğu için seçim kampanyasının gidişatını belirlemede hâlâ kritik bir faktör olarak görülüyor.

Ancak Kılıçdaroğlu'nun altı partili koalisyonuyla zımni ittifakı, CHP'nin "açıkça teröristlerle komplo kurduğu" iddialarını körükledi ve İttifak içinden, özellikle de altı partiden ikinci en büyük olan milliyetçi İyi Parti'den (İP) sert itirazlar aldı. partiler HDP'nin Kılıçdaroğlu'ndan açık diyalog, muhalefet kazanırsa bakanlık kadroları, 48 HDP belediyesindeki kayyumların kaldırılması ve olası birçok "talep"te bulunduğunu iddia eden uzmanlara göre HDP'nin desteği de eksiz gelmiyor. Türkiye'nin Kürt çoğunluklu vilayetleri için özyönetim.

Kılıçdaroğlu'nun gazetecilere verdiği brifingde "bağımsızlık ve özerklik"ten bahsetmesi, "bölücü politikasına yasal bir bahane aradığı" ve altı partinin "böylesine tehlikeli bir yola imza atmayı açıkça taahhüt ettiği" yönündeki eleştirilere yol açtı.

Bahçeli yaptığı açıklamada, "Aslında saklanacak bir şey kalmadı" dedi.

Cumhur İttifakı, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile MHP ve Büyük Birlik Partisi (BBP) tarafından yönetilen bir seçim bloğudur. İttifak geçtiğimiz günlerde görevdeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı üst makam için onaylayan HÜDA-PAR ve Yeni Refah Partisi'ni (YRP) memnuniyetle karşıladı.

Bahçeli, HÜDA-PAR'ın 1980'lerde ortaya çıkan bir terör örgütü olan Türkiye Hizbullah'ının (veya kısaca Hizbullah'ın) siyasi kolu olarak hizmet ettiği iddialarına atıfta bulunarak, "İftiracıların ortaklarımızı birbirine bulaştırmak ve yıpratmak için yarıştığı açık. Halk İttifakı.”

Bahçeli, "MHP'ye haksız eleştirilerle saldıranlar, önce terör örgütleriyle derin hesaplaşmalarını açıklamalıdır" dedi.

2000'li yıllarda Hizbullah'ın bastırıldığına, 2012'de ise HÜDA-PAR'ın kurulduğuna işaret ederek, "HÜDA-PAR'ın herhangi bir terör örgütüyle iltisabı ve iltisakı yoktur. Bugüne kadar böyle bir tesadüf veya net bir ilişki tespit edilememiştir. ”

Ancak HDP'nin PKK ile olan bağlarını tüm dünyanın bildiğini savundu. CHP ve İYİ Parti'nin HDP ile birlikteliği de PKK/YPG'ye ortak olmak gibidir."

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Kemal Kılıçdaroğlu Terör örgütlerin Kukla Adayı Mı?
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