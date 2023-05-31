Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki Seçim Kaybının Ardından Belirsizliğe Doğru Gidiyor

Adalet ve Kalkınma Partisi ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yirmi yıllık iktidarının ardından "yeni bir bahar" vaat eden canlı bir seçim kampanyası, muhalefet destekçilerinin moralini yükseltti. Ancak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, Pazar akşamı Erdoğan oyların %52,18'ini alarak dikkate alınması gereken bir güç olduğunu kanıtladığında her şey ezici bir şekilde sona erdi. Yenilginin hemen ardından artık milletvekili de olmayan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları yapılırken, partinin bazı yöneticilerinin de istifa teklif ettiği bildirildi.

Bazı parti üyeleri, analistler ve seçmenlere göre, belediye seçimlerinde bir an önce Türkiye'nin büyük şehirlerinin kontrolünü sürdürmeye yeniden odaklanması gerekiyor. Ancak Erdoğan'a kaybettikten sonra, birçok muhalefet üyesi ve destekçisi hüsrana uğradı ve liderlik değişikliklerini düşünüyor.

CHP, parçaları toplamak için bu hafta Ankara'da iç görüşmeler yaptı. Altı partiden oluşan daha geniş muhalefet ittifakı, Pazar günkü seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından toplandı, ancak bloktan tek bir açıklama yapılmadı ve her partinin lideri seçim kaybı hakkında kısa açıklamalar yaptı.

CHP eski meclis grup başkan yardımcısı Akif Hamzaçebi, partisi ve Kılıçdaroğlu'nun zayıf strateji nedeniyle "ciddi şekilde başarısız" olduğunu ve kapsamlı bir yeniden değerlendirmeye ihtiyaç olduğunu söyledi. Twitter'da "Gerekli adımlar atılmazsa gelecek bugünden daha kötü olacak" dedi. Basında çıkan haberlere göre, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) tüm üyeleri de seçim yenilgisinin ardından toplu halde istifalarını sundu. Yine de Kılıçdaroğlu, bildirildiğine göre şu anda istifa etmenin "gerekli olmadığını" söyleyerek onları reddetti. Toplu istifa, CHP'nin başarısızlığının kabulü anlamına gelecek ve Kılıçdaroğlu'nun eleştirileri aşmasına yardımcı olmayacaktır.

74 yaşındaki Kılıçdaroğlu, 69 yaşındaki Erdoğan'ı alt edecek adam olmak için uzun süredir baskı yapıyordu. Görünüşte çok farklı siyasi görüşlere sahip partilerden oluşan muhalefet ittifakı, bazı üyelerin o sırada kamuoyu yoklamalarına dayanarak en güçlü seçenek olmadığı konusunda uyarıda bulunmasına rağmen, Mart ayında onu aday olarak seçti. Seçimi, Türk muhalefetinin en büyük ikinci partisi olan İYİ Parti'nin genel başkanı Meral Akşener'in protesto amacıyla kısa bir süre için salonu terk ettiği dramatik bir hafta sonu sonrasında geldi. Yine de seçim kampanyasında Kılıçdaroğlu, PKK terör grubuyla bağlantılı olmakla suçlanan ancak aynı zamanda yaklaşık %10'luk bir potansiyel oyla belirleyici olarak kabul edilen Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kilit desteğini kazandı. Sonunda, 28 Mayıs'ta ikinci tura çıkmayı zar zor başardı.

Pazar akşamı yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu, seçimin adil olmadığını iddia etti, ancak hiçbir istifa işareti vermedi ve "demokrasi mücadelesine ve liderliğine devam edeceğini" söyledi.

Analistlere göre Kılıçdaroğlu, Mart 2024'te HDP'nin desteği de dahil olmak üzere bu hantal sonuçlarını şehirlerde tutunmak için bir arada tutmanın peşinde olacak. İstanbul, Ankara, Antalya ve Adana.

Akşener'in Kılıçdaroğlu'ndan daha iyi bir cumhurbaşkanı adayı olarak tanıttığı CHP'li İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Pazartesi günü "mücadele yeniden başlıyor" dedi. İmamoğlu, görüntülü konuşmasında, "Artık aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemeyeceğiz. Bundan sonra da gönülleri kazanmak için mücadeleye devam kampanyası."

Modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olan CHP içinde, bu yazının yapılması parti kongresinden önce büyük fayda sağlayacak bir iç tartışma başlayacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörü olan Emre Erdoğan, Reuters'in yapacağı muhalefetin seçim kaybının "büyük" bir sonuca varmayı zorlaştırdığını, ancak bunun Mart 2024'teki yerel seçimlerde başarı için gerekli olduğunu söyledi. Yine 2019'daki zaferler sonunda dönebilir ve muhalefet İstanbul'u ve hatta Ankara'yı kaybedebilir."

Parti içi çekişmeler nedeniyle yollarını ayıran CHP'li gaziler, parti için olağanüstü seçime gidilmesi gerektiğine işaret etti. 2021'de ihraç edilen partinin önde gelen isimlerinden eski devlet bakanı Mehmet Sevigen, ikinci turun "muazzam bir yenilgi" olduğunu söylüyor. Sabah gazetesine konuşan Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına son iki yıldır karşı çıktığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun muhalefet partileri arasında kurduğu beklenmedik ittifaka atıfta bulunan Sevigen, "Zafer işaretinin yanına Bozkurt işareti koyamazsınız." Zafer işareti geleneksel olarak PKK yanlısı Halkların Demokratik Partisi tarafından benimsenirken, Bozkurt işareti milliyetçi çevrelerle, bu durumda IP ile ilişkilendirilir.

"Kamuoyu, Kılıçdaroğlu'nun güvenilir bir insan olmadığını gördü. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu (6'lı ittifaktaki iki partinin eski AK Parti'li liderleri) gibi kişilerle işbirliği yaparak itibarını kaybetti."

Sevigen, CHP'de seçimle birlikte olağanüstü bir toplantı beklediklerini ve Kılıçdaroğlu'nun bir an önce istifa etmesi gerektiğini söyledi. "İstifaya meyilli olmayabilir ama kamuoyunun göreve tepkisi bunu değiştirebilir. Mart 2024 seçimlerinden önce yapılmalı" dedi. Sevigen, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun potansiyel halefi olarak görülmesine rağmen, muhtemelen "daha fazla aday" olacağını söyledi.

CHP eski genel başkan yardımcısı Yılmaz Ateş, Sabah'a yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun görev süresi boyunca partinin "tüm temel değerlerini" kaybettiğini ve artık istifa etme zamanının geldiğini söyledi. Bazı yürütme kurulu üyelerini görevden alarak mevcut krizden çıkış yolu arayabilir ancak bu kalıcı bir çözüm olmayacaktır” dedi. Ateş, Kılıçdaroğlu'nun ikinci turdaki yenilgisini, kendisini milliyetçilerin müttefiki olarak göstermeye çalışmak ve partinin vatansever politikalarını savunanları dışarı atmak ve "ülkedeki sorunlar gibi kritik konularda ulusal politikalara göz yummak" da dahil olmak üzere politikalarında bir değişikliğe bağladı. Ege Denizi, Kıbrıs, Suriye, Libya, Azerbaycan" dedi.

Ateş, CHP'nin son 13 seçim kampanyasının tamamını kaybettiğini ve Kılıçdaroğlu'nun bir an önce istifa etmesi gerektiğini yineledi.